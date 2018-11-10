Xbox oyunları Samsung telefonlara geliyor!
Microsoft, Xbox üzerinde çalışan oyunların telefonlarda da oynanabilmesi için özel bir çalışma yürütüyor. Project xCloud adını taşıyan bu özel proje ilk etapta Samsung telefonlarda hayat bulacak.
Project xCloud ile konsol seviyesindeki oyun deneyimini akıllı telefonlara geliyor. Başarılı olması halinde akıllı telefon kullanıcıları, Microsoft’un Azure bulut teknolojisi ile de desteklenen Project xCloud sayesinde Halo ve Red Dead Redemption gibi oyunları akıllı telefonlarından oynayabilecekler.
Microsoft, Project xCloud ile ilgili detayları henüz tam anlamı ile paylaşmış değil. Ancak şirketin konsol deneyimini akıllı telefonlara getirmeyi amaçladığı düşünülürse Xbox kablosuz oyun kollarının Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlara bağlanması ve bu şekilde mobil oyuncuların daha gelişmiş bir oyun deneyimi ile karşılaşması muhtemel.
Bu kapsamda Microsoft, telefon üreticisi Samsung ile Project xCloud desteği konusunda anlaşma sağlamış durumda.
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