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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.04.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Xbox oyun fiyatlarına şok zam

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Xbox oyun fiyatlarına şok zam

Xbox Türkiye tarafından bugün sürpriz bir kararla oyun fiyatlarına zam yapıldı. Ülkemizde halihazırda yüksek seyreden oyun fiyatları zaten oyuncuların ceplerini yakarken, Xbox Türkiye'den gelen yeni zam kararı, oyuncuları kızdıracak gibi görünüyor. İşte zam sonrası Xbox oyunlarının yeni fiyatları...

Xbox Türkiye, geçtiğimiz aylarda zam kararı alarak oyun fiyatlarını yükseltmiş ve tepki çekmişti. Bugün ise yeni bir zam ile oyun fiyatları tekrar yükseldi. Türkiye'de fiyatları hayli yüksek olan konsol oyun fiyatları oyuncuları zaten kara kara düşündürürken, bu kez fiyatlar iyice yükselmiş oldu. Yapılan son zammın ardından daha önce satış fiyatı 180 TL olan Metro Exodus, 212 TL'den satışa sunuldu. 

Red Dead Redemption'ın fiyatı 470 TL'den 566 TL'ye çıkarken, FIFA 19'un fiyatı ise 564 TL olarak belirlenmiş durumda. 602 TL'ye satılan Division 2 de zamdan etkilenen bir diğer oyun oldu.

Zam sonrası fiyatlara bakıldığında vergiler dahil Türkiye satış fiyatları 100 doları geçti. ABD'de Xbox oyun fiyatları ise 60 dolar seviyelerinde... 

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