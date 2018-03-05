Xbox One'lara güncelleme geliyor: İşte yeni gelen özellikler

Xbox Insider programına dahil olan kullanıcılar daha Ocak ayında “Next Achievements” adı verilen yeni ödül sistemine erişim sağlamışken, şimdi de yeni güncellemeye de herkesten önce ulaşma şansına erişmiş durumdalar.

Güncellemenin en önemli noktası ise hem XOne X hem de XOne S sürümlerinde 1440p çözünürlükte video oynatma desteği sağlayacak olması. Görüntü ve sesler sekmesine giriş yaptığınızda bu önemli güncellemeyi aktif hale getirebileceksiniz.





Bunun dışında Mixer’da Sony’nin PlayStation 4 platformunda oyuncularla tanıştırdığı paylaşımlı oynama özelliğine benzer bir özellik aktif hale gelecek. Yani Mixer üzerinden bu özelliği açtığınızda, başka bir oyuncu ya kendi oyun kumandasıyla ya da ekranda yer alan ekran kontrollerini kullanarak sizin yerinize oyunu oynayabilecek.

Mixer uygulaması ayrıca bazı iyileştirmelerle birlikte elden geçirilmiş olacak. Özellikle oyuncuların bir hayli canını sıkan ve yayın sırasında oyun değiştirdiğiniz takdirde yayının sonlanması hatasının da ortadan kaldırıldığı belirtiliyor.

Güncellemenin ne zaman yayımlanacağı ise henüz netleşmiş değil. İddialara göre güncelleme önümüzdeki günlerde tüm Xbox One kullanıcılarına sunulacak ama yine de Microsoft’un resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacak.