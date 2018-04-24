Xbox One sahiplerine müjde! 120 Hz desteği geliyor
Microsoft, Xbox One için atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Xbox One S ve One X için AMD’nin FreeSync teknolojisini sunmaya hazırlanan firma, şimdi de Xbox One 120 Hz için kolları sıvadı. Xbox One 120 Hz ekran yenileme hızı özelliği ile oyunlar artık daha akıcı görünecek.
Çoğu konsol oyuncusu TV yerine daha hızlı tepkime süresi ve ekran yenileme hızından dolayı monitörleri tercih ediyor. Microsoft da monitörde oyun oynayanlara hitap edecek olan 120 Hz teknolojisinin testlerine şimdiden başladı.
İlk etapta Xbox Insider kullanıcılarına sunulan 120 Hz desteği 1805 sürüm numarası ile geliyor. Ayarlar>Görüntü ve Ses bölümünden ayarlanan ekran yenileme hızını maalesef ki şimdilik her oyun desteklemiyor.
Yaz aylarında oyuncular ile buluşacak olan 120 Hz yenileme özelliği için oyunlara güncelleme gelmesi gerekiyor. Xbox One S ve Xbox One X modellerinin alması beklenen bu özelliğin henüz nasıl çalışacağı bilinmiyor.
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