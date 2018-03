Xbox One kullanıcılarını sevindirecek gelişme

Xbox One X ve One S sahipleri, en sonunda PC sahiplerinin geçtiğimiz üç yıldır sahip oldukları bir lükse kavuşuyorlar. AMD ve Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre iki üst seviye Xbox One konsolu da bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Radeon FreeSync desteğine kavuşacaklar.

FreeSync teknolojisi, oyunlarda eşleşmeyen frame'leri (video görüntüsünün alınmasını sağlayan her bir "kare"), "ekran yırtılması" etkisinin (ekranlarda tek bir sahne içerisinde birden fazla karenin aynı anda çizilmesi ile ortaya çıkan kötü görüntü) miktarını ve takılmaları azaltıyor ve daha kesintisiz, daha güzel gözüken bir oyun deneyimi sunuyor. Oyuncuların bu teknolojiyi kullanmak için konsola HDMI aracılığı ile bağlı olan FreeSync uyumlu bir ekrana sahip olmaları gerekiyor. Eğer bu gereksinimleri sağlıyorsanız, güncellemenin sunulması ile beraber konsolun menüsünden FreeSync'i aktif edebileceksiniz. Yeni firmware güncellemesi için henüz kesin bir tarih verilmiş değil ancak bahar aylarında sunulacağı söyleniyor. FreeSync teknolojisinin, monitörün yenilenme oranını konsolun (veya PC'nin) grafik işlemcisi tarafından sunulan framerate (saniyede çizilen kare oranı) ile eşleştirdiği söylenebilir. Bu oranların eşleşmesi de girdi gecikmesini düşürüyor ve böylelikle istenmeyen görüntülerin azalması (hatta ortadan kalkması) sağlanırken kontrollerinizin de daha keskin hissedilmesine imkan tanınıyor.



