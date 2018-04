Xbox One için çok önemli güncelleme

Microsoft, Xbox One için yayınladıkları Nisan ayı güncellemesinde yer alan 2K çözünürlük desteğini Ayarlar bölümüne gizlemiş. Güncellemeyi yükleyen Xbox One kullanıcıları, "Ayarlar" bölümünden "Görüntü ve Ses" seçeneğini takip ederek 2K çözünürlük desteğine ulaşabilir. Yalnız, güncellemenin Xbox One S ve Xbox One X için geçerli olduğunu unutmayın.

Yayınlanan güncellemeyle eklenmiş olan AMD FreeSync özelliği sayesinde kullanıcılar, görüntüde yaşanan kırılmaları bir daha görmeyecek. Bu özelliğin aktif olması içinse Xbox One'ın bağlı olduğu monitörün FreeSync özelliğini desteklemesi gerekiyor. Eklenen Otomatik Düşük Gecikme modu, kullanıcılar, konsolu başlattıkları andan itibaren devreye girecek.

Genel olarak online oyunlar için tasarlanmış olan bu mod, oyun harici dizi gibi platformlara geçildiğinde ise otomatik olarak kapatılacak. Geliştirilen ses özellikleri ile de kullanıcılar, arkaplanda çalan müzikleri Xbox Guide üzerinden hızlı bir şekilde kontrol edebilecek. Son olarak, eklenen temalar ise gece ve gündüz olarak değişecek. Böylelikle kullanıcılar, daha az göz yorgunluğu yaşayacak.