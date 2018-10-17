Xbox Live Gold'un Türkiye fiyatına büyük zam
Microsoft, Xbox One sahiplerini üzecek bir duyuruda bulundu. Konsol dünyasının önemli ismi Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerinin Türkiye fiyatına zam yaptı.
Bugün güncellenen fiyatlara göre Xbox Live Gold'un ve Xbox Game Pass'in aylık ücreti 29 TL'den 59 TL'ye, senelik ücreti ise 179 TL'den 439 TL'ye çıkarıldı.
Oyun fiyatlarıyla zaten fena bir darbe yemiş olan Türkiye'deki oyuncular, böylece aylık abonelik sistemiyle de işi kurtaramayacaklar.
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