Xbox Live Gold: İşte Aralık ayında ücretsiz olan oyunlar
Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox'ın Live Gold üyelerine özel sunduğu ücretsiz oyunlar belli oldu. Her ay açıklanan bedava oyunların arasında bakın hangi isimler katıldı?
Microsoft, Xbox Live Gold üyesi olanlar için Aralık ayı boyunca ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Aralık ayında oyuncular, Xbox One veya Xbox 360 oyun konsollarına özel hazırlanan ücretsiz oyunları indirebilecek. Xbox One serisi konsollar için ücretsiz olacak oyunların arasında Insane Robots, Jurassic World Evolution oyunları yer alırken, Xbox 360 oyuncuları için de Toy Story 3 ve Castlevania: Lords of Shadow ücretsiz indirilmeye sunulacak.
Şimdi de oyunları hangi tarihler arasında ücretsiz indirebileceğine göz atalım:
Xbox One
Insane Robots (1 - 31 Aralık)
Jurassic World Evotion (16 Aralık - 15 Ocak)
Xbox 360
Toy Story 3 (1 - 15 Aralık)
Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (16 - 31 Aralık)
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