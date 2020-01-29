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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Xbox için bu oyunlar Şubat ayında bedava oldu

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Xbox için bu oyunlar Şubat ayında bedava oldu

Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox için her ay ücretsiz oyunlar geliyor. Xbox Live Gold üyelerinin faydalanabildiği kampanya kapsamında oyuncular Şubat ayında bakın hangi oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek?

Microsoft, her ay olduğu gibi Şubat ayında da bir dizi oyunu kullanıcılarına ücretsiz dağıtmaya başladı. Aylık ücretle faydalanılabilen Xbox Live Gold üyeliği kapsamında kullanıcıların faydalanabildiği ücretsiz oyun kampanyasında 4 oyun dikkat çekiyor. 

Xbox One için ücretsiz olan oyunlar şöyle:

- TT Isle of Man (59.99 dolara satılan oyun 1-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)

- Call of Cthulhu (39.99 dolara satılan oyun 16 Şubat - 15 Mart tarihlerinde ücretsiz)

Xbox 360 ve Xbox konsollarına gelen oyunlar ise şöyle: (Xbox One ile de oynanabiliyor)

- Fable Heroes (9.99 dolara satılan oyun 1-15 Şubat tarihlerinde ücretsiz)

- Star Wars Battlefront 2004 (9.99 dolara satılan oyun 16-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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