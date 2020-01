Xbox için bu oyunlar Şubat ayında bedava oldu

Microsoft, her ay olduğu gibi Şubat ayında da bir dizi oyunu kullanıcılarına ücretsiz dağıtmaya başladı. Aylık ücretle faydalanılabilen Xbox Live Gold üyeliği kapsamında kullanıcıların faydalanabildiği ücretsiz oyun kampanyasında 4 oyun dikkat çekiyor.



Xbox One için ücretsiz olan oyunlar şöyle:



- TT Isle of Man (59.99 dolara satılan oyun 1-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)

- Call of Cthulhu (39.99 dolara satılan oyun 16 Şubat - 15 Mart tarihlerinde ücretsiz)



Xbox 360 ve Xbox konsollarına gelen oyunlar ise şöyle: (Xbox One ile de oynanabiliyor)



- Fable Heroes (9.99 dolara satılan oyun 1-15 Şubat tarihlerinde ücretsiz)



- Star Wars Battlefront 2004 (9.99 dolara satılan oyun 16-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)