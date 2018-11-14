Xbox Game Pass'in ücreti 1 TL'ye düştü
Microsoft; Xbox kullanıcıları için sürpriz bir karar aldı. Xbox One kullanıcılarının aylık bir ödeme gerçekleştirerek yüzlerce oyunu sınırsızca oynayabildikleri Xbox Game Pass, Microsoft'un bu aya özel kampanyasıyla 1 TL oldu.
Geçtiğimiz günlerde yakında PC'ye de geleceği çıtlatılan Xbox Game Pass, yeni aboneler veya 15 Mayıs 2018 tarihinden önce aboneliğini iptal eden kullanıcılar için şu sıralar sadece 1 TL.
Xbox One'a sahipseniz bir saniye bile düşünmenize gerek yok.
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