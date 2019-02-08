Xbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü
GeriTeknoloji Xbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
08.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Xbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü

Xbox, Şubat ayında sunduğu yeni oyunlarla Xbox Game Pass üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu ay eklenen oyunlar arasında en çok dikkati Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider çekerken The Walking Dead ve Batman: Return to Arkham gibi popüler oyunlar da bu ay Game Pass’e eklenecek. Store tarafında ise Şubat ayı boyunca sürecek “Xbox Anime Ayı”nın başlamasıyla tüm Dragon Ball oyunlarında büyük indirimler başladı.

Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği ve Xbox One konsolunda 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Xbox Game Pass platformuna Şubat ayında yepyeni oyunlar ekleniyor. 7 Şubat’ta sunulan The Walking Dead ve Pumped BMW Pro’dan sonra, 14 Şubat’ta De Blob, 15 Şubat’ta Crackdown 3 ve 21 Şubat’ta Batman:Return to Arkham, Xbox One oyuncularıyla buluşuyor. Oyun severleri sevindirecek bir diğer gelişme ise, Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider’ın serinin ilk iki oyununun ardından Game Pass’e eklenmesi oldu.

Tomb Raider serisinin son oyunu olan Shadow Of The Tomb Raider, etkileyici bulmacalarla dolu sürükleyici bir hikâyeye sahip. Dünyanın en büyük oyun inceleme platformu IGN’den 10 üzerinden 9 puan almayı başaran oyunun Game Pass’e eklenmesiyle birlikte artık oyun severler Tomb Raider’ın sürükleyici üçlemesini baştan sona oynama şansı bulacak. Uzun zamandır beklenen Crackdown 3 ise şüphesiz bu ay eklenen oyunların en ilgi çekicilerinden. Diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün Game Pass’e eklenecek olan Crackdown 3 yepyeni multiplayer modu “Wrecking Zone” ile diğer oyunculara karşı oynama imkanı sunarken Crackdown’un açık dünyasında görevleri tamamlayarak seviye yükseltmek, oyunculara heyecan verici bir maceralar yaşatacak. 

Xbox anime ayı Şubat, yenilikler ve indirimlerle geldi

Anime tutkunu oyuncular “Xbox Anime Ayı” olan Şubat ayı boyunca xbox.com’da yer alan tüm “Dragon Ball” oyunlarında %50 ve daha fazla oranda indirim oranları görecek. Xbox ayrıca, tam sürüm Tom Clancy’s The Division 2 ile 1 Ay Game Pass ve 1 Ay Live Gold avantajlarını bir arada sunacağı One X ve One S paketleri ile çok yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?