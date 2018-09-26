X-Men: Dark Phoenix'in fragmanı bu akşam yayınlanıyor!
X-Men serisinin devam filmi olan ve Dark Phoenix karakterinin hikayesini anlatacak olan Marvel'ın yeni filmi X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı için geri sayım başladı. Dark Phoenix karakterine hayat verecek olan Sophie Turner, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda müjdeyi verdi!
X-Men: Dark Phoenix'in fragmanı bu akşam yayınlanıyor. Yeni fragmandan hemen önce filmin setinden görüntüler de yayınlandı. Yeni görüntülerde Profesör X ve Magneto’yu önceki filmlerde olduğu gibi satranç oynarken görüyoruz.
Filmin oyuncu kadrosunda Jean Grey rolünde Sophie Turner, Storm rolünde Alexandra Shipp, Cyclops rolünde Tye Sheridan, Quicksilver rolünde Evan Peters, Nightcrawler rolünde Kodi Smit-McPhee, Profesör X rolünde James McAvoy, Magneto rolünde Michael Fassbender ve Mystique rolünde Jennifer Lawrence yer alıyor. Simon Kinberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde kötü karakter olarak iki Oscar adayı Jessica Chastain’i izleyeceğiz.
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