www.wphilesi.win | Whatsapp kopyalama programına dikkat!
Son günlerde wphilesi.win ve benzeri internet siteleri, herhangi bir kullanıcının telefonunu girerek Whatsapp mesaj ve fotoğraflarını sizle gizlice paylaşacağını iddia ediyor. Peki bu gerçekten de doğru mu?
wphilesi.win ve türevi internet siteleri büyük bir tuzak. Kullanıcılar adım adım önce Whatsapp bilgilerini görmek istediği kişinin telefonunu yazıyor; ardından gerçekten de Whatsapp fotoğraf ve mesajları sizle paylaşacakmış gibi size iki seçenek sunuyor. Bu iki seçenek olayın dolandırıcılık boyutu aslında.
Whatsapp Dosyası adı altında çıkan bu pencerede Emoji İndir veya Fortnite için en iyi hileler seçeneklerinden birine tıklamadan sizle bilgiler paylaşılmıyor. Bu bilgileri sizle paylaşmak için dolandırıcılar telefon numaranızı girmenizi ve gelecek SMS'teki şifreyi ekrana girmenizi bekliyor. İşte bunu yaptığınızda telefon faturanıza yüklü bir kesinti olacağı ihtimalini hiç göz ardı etmemenizi öneriyoruz.
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