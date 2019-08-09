WWE 2K20’nin kapağında Becky Lynch ve Roman Reigns olacak

2K, yaptığı açıklamayla mevcut Raw Women’s Şampiyonu Becky Lynch ve WWE Superstar’ı Roman Reigns’in WWE video oyunu serisinin en yenisi WWE 2K20’nin kapağını süsleyeceğini duyurdu. Lych ve Reigns, oyuncuları WWE dünyasının sanal ringine davet eden ve birbirinden zorlu mücadelelere çağırdığı WWE 2K20’nin “Step Inside” isimli dünya çapındaki pazarlama kampanyasının da elçileri olacak. WWE 2K20, dünya çapında 22 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4 için piyasaya çıkacak. WWE 2K20 Deluxe Edition ve Collector’s Edition alan oyuncular, standart sürüme ek olarak Superstar Chyna, Hulk Hogan, Mankind ve The Rock gibi oynanabilir oyun içi ödüllere sahip olacak.

Becky Lynch, konuyla ilgili, “Kariyerim bariyerleri yıkmak ve başka kimsenin daha önce yapamadığını yapmaktan ibaret. WWE 2K oyun kapağında yer alan ilk kadın Süperstar olmam da bunun göstergesi.” dedi.

Roman Reigns ise, “Bir oyuncu olarak WWE2K20’nin kapağında ‘The Man’ Becky Lynch ile birlikte daha önce Dwayne “The Rock” Johnson ve John Cena’nın yer aldığı yerde boy göstermek, kariyerim ve kişisel hedeflerim için bir mihenk taşı.” dedi.

WWE 2K20, hayranların geri dönüşlerine yanıt olarak oynanışı kolaylaştıran yenilikler ve popüler modlarda artan seçeneklerle birlikte geliyor. Hikaye odaklı ve görev bazlı yeni 2K Showcase: The Women’s Evolution modunda mahşerin dört atlısı; Raw Women’s Şampiyonu Becky Lynch, SmackDown Women’s Şampiyonu Bayley®, Charlotte Flair® ve Sasha Banks’in kariyerine odaklanılacak.Deneyimli oyuncular oyundan keyif alırken, yeni oyuncuların da kolayca oyuna girmesini sağlamak için oyunun kontrolleri de kolaylaştırıldı.

Ek olarak, WWE 2K20 oyuncuları MyCAREER modunda ve Mixed Tag maçlarında erkek ve kadın Süperstarlar ile oynayabilecekler. Ayrıca geçen yılın popüler modu olan WWE Towers heyecan verici yeni zorlukların yanı sıra, Roman Reigns etrafında dönen Tower (kule modu) temalı hikaye moduyla birlikte geliyor.

Bu sene WWE 2K20 Originals özelliği de ilk defa oyuncularla buluşuyor. WWE 2K20 Originals ile birlikte yeni oynanabilir dünyalar, kendine özgü temalar ve çok daha fazlası ilerleyen aylarda oyuna eklenecek. WWE 2K20 Originals’ın indirilebilir içerikleri için ek ücretler uygulanabilir.

2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Snyder, “Becky Lynch ve Roman Reigns; tutkunun, kararlılığın ve azmin vücut bulmuş halleri olmalarının yanı sıra WWE içerisinde tamamen ezber bozma özelliğine sahipler. Hayranlarımız tarafından istenilen değişiklileri gerçekleştirdiğimiz sene, bu ikili WWE 2K20’nin değişim ruhunu yansıtıyor. Kadın karakterle oynanan MyCAREER modu ve 2K Showcase’in yanı sıra daha basit hale getirilmiş kontroller ile yeni eklenen WWE 2K20 Originals, tamamen hayranlarımızın istekleri doğrultusunda geliştirildi. Daha fazla detayı yakın zamanda paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

WWE 2K20, PlayStation 4 için 22 Ekim 2019 tarihinde piyasaya çıkacak.