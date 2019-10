WWE 2K20 satışa sunuldu: İşte tüm yenilikler

WWE 2K20, kadınların ön planda olduğu 2K Showcase: The Women’s Evolution, hem kadın hem de erkek Superstar’lar ile oynanabilen MyCAREER modu ve karışık oynanabilen maçları; Roman Reign’in destansı kariyerine odaklanan yeni 2K Towers: Roman’s Reign modu; eskisine göre daha fazla çıkış sonrası içerik barındıracak olan WWE 2K20 Originals ile her zamankinden daha dolu geliyor.

Visual Concepts Başkanı Greg Thomas, “Oyuncuları daha önce olmadığı kadar WWE’nin dünyasında daha derine, daha kişisel deneyim yaşamaya davet ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Hedefimiz, seriyi daha önce oynamış olanlar ve yeni oynayacaklar için oyun modları, ayarları, güncellemeleriyle daha önce olmadığı kadar sürükleyici ve öncül deneyim yaratmaktı. Oyunculara Visual Concepts’in vizyon ve yaratıcılığıyla, WWE 2K serisini gelecekte nereye taşıyacağımızı göstereceğimiz için çok heyecanlıyız” açıklamasını yaptı.

WWE 2K20’nin öne çıkan özellikleri:

2K Showcase: The Women's Evolution: Geniş kapsamlı belgesel tarzında kısa hikayenin, ara sahnelerin ve görev bazlı oynanışın olduğu 2K Showcase: The Women’s Evolution’da Four Horsewomen ve Women’s Evolution ile maceraları yeniden yaşayın. WWE Superstar Charlotte Flair, Bayley, Sasha Banks ve WWE 2K20 kapak yıldızı Becky Lynch’in kelimeleriyle unutulmaz anların ve maçların yer aldığı, gökyüzündeki bir yıldız gibi hızla yükselen Women’s Division’ı oynayın.

MyCAREER – Hem kadın hem de erkek MyPLAYER karakterleri: WWE 2K serisi tarihinde ilk defa MyCAREER modunda hem kadın hem de erkek MyPLAYER karakterleriyle oynama şansına sahip olarak acemilikten WWE Hall of Fame yıldızı olmaya giden, ters köşelere sahip hikayenin bir parçası olun. Ara sahneler ve seslendirmelerde 40’tan fazla WWE Superstar karakteri bulunuyor.

2K Towers: Roman’s Reign: Geçen yılın popüler hale gelen kule modu 2K Towers, WWE 2K20’nin kapağında bulunan Superstar Roman Reigns’in kariyerine odaklanan hikayesi ve meydan okumalarıyla geri dönüyor. İstediğiniz WWE Superstar karakteri ya da kendi oluşturduğunuz MyPLAYER karakteriyle çeşitli zorluk ve modifikasyonlarla kule maçlarında oynayın.

Basitleştirilmiş Kontroller: Kontroller yeni oyuncuların kolayca oyuna dahil olabileceği ve deneyimli oyuncuların hünerlerini gösterebileceği şekilde basitleştirildi.

Yaratım Ekranı:



Oyuncuların yıllardır favorisi olan WWE 2K20 yaratıcı ekranı, oyuncuların Superstar karakterlerini tamamen özelleştirmesine, kıyafetlerini, arenasını seçmesine ve çok daha fazlasına, aynı zamanda diğer oyuncularla çevrimiçi olarak paylaşmasına imkan tanıyor.

İndirilebilir İçerik:



WWE 2K20 Originals: WWE 2K20 Originals ile kendine has tema ve içeriklerin olduğu, Showcase, yeni arenalar, Superstar’ların yeni hamleleri, hikaye odaklı 2K Towers bölümleri, açılabilir karakter parçaları ve daha fazlasına sahip olun. WWE 2K20 Originals: Bump in the Night, bu konuda ilk paket ve daha önce WWE 2K20’ye ön sipariş veren oyuncular için hiçbir ekstra ücreti bulunmuyor. Ön sipariş vermeyen oyuncular WWE 2K20 Originals: Bump in the Night paketini 28 Ekim 2019 tarihinde ayrıca satın alabilirler. Tüm WWE 2K20 Originals paketleri sonradan çıkacak olup, Deluxe Edition sahipleri için pakete dahildir.



Tüm dört WWE 2K20 Originals paketi WWE 2K20 Deluxe ve Collector’s Edition paketlerinin içerisine dahildir;



Her WWE 2K20 Originals paketi önümüzdeki aylarda farklı zamanlarda çıkacaktır.



Hızlandırıcı / Accelerator:



Oyuncular, çıkış gününde oyunda yer alan tüm açılabilir içeriklere sahip olacak (indirilebilir içerikler hariç);



Oyuncular ayrıca, oyun boyunca tüm oynanabilir Superstar karakterlerin genel puanına ve yetenek seviyelerine karar verebilecek.



Kickstart:



MyCAREER moduna sağlam başlamak isteyen oyuncular MyPLAYER karakterlerinin puanını ve yeteneklerini yükseltmek için 25 harcanabilir puan ve 9 Yetenek puanına sahip olacak. Ayrıca Superstar eşyaları, hareketleri ve daha fazlasına harcamak için başlangıçta 25,000 VC oyun içi harcanabilir paraya sahip olacak;



Tüm Boost Slot kısmı açık olarak başlayıp, ek olarak 15 bedava Boost, 2,000 bedava Token ve 400 Deluxe Token alacak.

WWE 2K20 Backstage Pass: WWE 2K20 Originals paketlerinde tasarruf etmek için, 2 paket fiyatına 4 tanesine sahip olabilirsiniz. Bu içerik Deluxe ve Collector’s Edition paketleri içerisinde yer alıyor.

WWE SuperCard Özel Üretim Kartlar: WWE SuperCard sınırlı sayıda özel üretim Becky Lynch ve Roman Reigns kartları Standart ve Deluxe Edition fiziksel paketleri içerisinde yer almaktadır. The Becky Lynch, Roman Reigns, The Rock, Mankind ve Mr. Socko destek kartları WWE 2K20 Collector’s Edition fiziksel sürümünde bulunmaktadır. Bu kartların hepsi sadece WWE 2K20’nin fiziksel sürümlerinde yer alır.

Devasa Oynanabilir Kadro: 180’den fazla oynanabilir karakterle birlikte WWE 2K20, oyuncuların hayranı olduğu WWE Superstar’ları, WWE efsaneleri ve Hall of Fame karakterleriyle oynama imkanı tanıyor. Oyuncular mevcut WWE yıldızlarından Bayley, Barun Strowman, Charlotte Flair, Kofi Kingston, Seth Rollins, Adam Cole, Io Shirai, Matt Riddle ve Toni Storm ile; WWE efsaneleri Dwayne “The Rock” Johnson, André the Giant, “Rowdy” Roddy Piper ve daha fazlasıyla oynayabilirler.

Universe Modu: Her zamankinden daha fazla maç limiti, şovlar için daha fazla şampiyona seçme imkanı ve ara sahneler bulunan rekabet seçenekleriyle, 3040 yeni promo satırı ve geliştirilmiş akış;

Müzikler: WWE evrenini yansıtacak şekilde WWE 2K20’de oyun içi hip-hop, hard rock, punk, metal, electropop ve alternative rock türlerinde 12 parça bulunuyor:



Banks – “Gimme”;

Barns Courtney – “99”;

Bring Me The Horizon featuring Dani Filth – “Wonderful Life”;

Grandson – “Stigmata”;

Lil Uzi Vert – “XOTour Llif3”;

Motley Crue featuring Machine Gun Kelly – “The Dirt”;

Muse – “The Dark Side”;

Poppy – “METAL”;

Saweetie – “Icy Girl”;

The Black Keys – “LO / HI”;

The Misfits – “Hybrid Moments”;

Watt ft. Post Malone – “Burning Man”.