WWE 2K19 oyunseverlere sunuldu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.10.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

WWE 2K19 oyunseverlere sunuldu!

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WWE 2K19 oyunseverlere sunuldu!

2K, WWE oyun dünyasının temel taşı olan WWE 2K19’un piyasaya çıktığını duyurdu. Gerçeklik, hikaye ve eğlenceyi bir arada sunan WWE 2K19, popüler WWE, NXT ve 205 Süperstar’ın bulunduğu, aynı zamanda WWE efsaneleri ve Hall of Fame yıldızlarının da yer aldığı dev bir kadro sunuyor. Tüm kadro, WWE’nin farklı maç türlerinde, farklı ayarlarda, yaratıcı seçeneklerin bulunduğu modlarda ve çok daha fazlasında kullanılabiliyor.

WWE 2K19’un içerdiği yeniliklerin bir kısmı şu şekilde: 

İyileştirilmiş Oynanış ve Maç Türleri: Bolca oynanış geliştirmesiyle birlikte WWE 2K19, artık yenilenmiş atak sistemi, gelişmiş yapay zeka ile yeni Payback sistemi, ringde maçın gidişatını değiştirecek defans bazlı oynanış mekanikleri, oyunun kare hızı, genel tepki ve animasyonların iyileştirilip ring içindeki aksiyonun daha gerçekçi gözükmesi gibi yeniliklere sahip. WWE 2K19 ayrıca beş kişilik maç moduna, tamamen yeniden tasarlanan Hell in a Cell maç moduna sahip. Aynı zamanda Steel Cage ile Money in the Bank modlarında da büyük yenilikler bulunuyor.

Eğlence Odaklı Yenilikler: Daha etkileşimli oynanış, hızlı aksiyonlar, dinamik momentum değişimleri, yeni hareketler ve oyun modları - hepsi derin hikaye anlatımı, ters köşe senaryosu, alternative evrenleri ve daha fazlasıyla – son yılların en etkileşimli WWE 2K oyunu haline getiriyor. Ayrıca, iki önemli oynanış geliştirmesi olan Big Head ve Block Body ile seriye yeni soluk katılıyor.

Showcase Modu – Daniel Bryan’ın Dönüşü: WWE Süperstarı Daniel Bryan’ın inanılmaz macerasını yeniden yaşayın. Kariyerini belirleyen en önemli an olan WrestleMania 30’dan, kalp kırıcı emeklilik anına ve 2018’deki başarılı dönüşüne kadar. “The Return of the Daniel Bryan” modu 11 tarihi maç, hikaye şeklinde ara sahneler ve WWE kariyerinde kullanılabilecek birçok açılabilir karakter ve arena barındırıyor.

WWE 2K19 oyunseverlere sunuldu


Devasa Oynanabilir Kadro: 200’den fazla oynanabilir karakterin yer aldığı WWE 2K19, içerdiği WWE, NXT, 205 Live Superstars, WWE Legends ve Hall of Fame yıldızlarıyla birlikte şu ana kadarki en geniş kadroyu sunuyor. Oyuncular, WWE Superstars yıldızı AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman ya da Shinsuke Nakamura; yükselen NXT yıldızlarından Aleister Black, Johnny Gargano, Velveteen Dream ve Unistrupted Era; ayrıca WWE Efsanelerinden Stone Cold Steve Austin, Dwayne “The Rock” Johnson, Andre the Giant ve daha fazlasıyla oynayabilirler.

“Rowdy” Ronda Rousey ve Rey Mysterio: WWE 2K19’a ön sipariş veren veya Deluxe Edition’ı satin alan tüm oyuncular WWE Raw Women’s şampiyonu “Rowdy” Ronda Rousey ve eski WWE şampiyonu Rey Mysterio’ya ek bir ücret ödemeden sahip olabilirler.

MyCAREER: WWE 2K tarihinde bir ilk olarak, MyCAREER modunda MyPLAYER ile oluşturduğunuz karakter birçok WWE yıldızının kariyerindeki önemli anları yansıtacak; bağımsız sahalardan, WWE arenasına kadar. Bu yılın deneyimi, 26 farklı WWE yıldızının 200’den fazla ara sahnede 1000 satırdan fazla yeni sesini içeriyor. Ayrıca bu mod yeni sahalar ve yeni ortamlarla birlikte yaklaşık 12 saatlik bir deneyim sunuyor.

Yeni Mod WWE Towers: WWE yıldızı ya da yarattığınız MyPLAYER karakteriyle 20 farklı kuleye girin, tamamen farklı zorluklar ve modlardan oluşan maçları kazanarak kuleyi tırmanın.

Yaratım Süreci: Birçok yeni ekleme ve geliştirmeyle birlikte WWE 2K19 Creation Suite, yeni özel Money in the Bank çantası tasarlama imkanı, Create-a-Superstar, Create-an-Arena ve Create-a-Championship ekranlarında yenlikler.

Universe Modu: Geçen yılın özelliklerine eklemeler yapılarak gelişen Universe modu, şampiyona sistemindeki sayının dörtten altıya çıkması, ekstra Superstar kayıt profili eklenmesi ve çok daha fazla yenilikle geri dönüyor.

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