WWE 2K19 oyunseverlere sunuldu!

WWE 2K19’un içerdiği yeniliklerin bir kısmı şu şekilde:

İyileştirilmiş Oynanış ve Maç Türleri: Bolca oynanış geliştirmesiyle birlikte WWE 2K19, artık yenilenmiş atak sistemi, gelişmiş yapay zeka ile yeni Payback sistemi, ringde maçın gidişatını değiştirecek defans bazlı oynanış mekanikleri, oyunun kare hızı, genel tepki ve animasyonların iyileştirilip ring içindeki aksiyonun daha gerçekçi gözükmesi gibi yeniliklere sahip. WWE 2K19 ayrıca beş kişilik maç moduna, tamamen yeniden tasarlanan Hell in a Cell maç moduna sahip. Aynı zamanda Steel Cage ile Money in the Bank modlarında da büyük yenilikler bulunuyor.

Eğlence Odaklı Yenilikler: Daha etkileşimli oynanış, hızlı aksiyonlar, dinamik momentum değişimleri, yeni hareketler ve oyun modları - hepsi derin hikaye anlatımı, ters köşe senaryosu, alternative evrenleri ve daha fazlasıyla – son yılların en etkileşimli WWE 2K oyunu haline getiriyor. Ayrıca, iki önemli oynanış geliştirmesi olan Big Head ve Block Body ile seriye yeni soluk katılıyor.

Showcase Modu – Daniel Bryan’ın Dönüşü: WWE Süperstarı Daniel Bryan’ın inanılmaz macerasını yeniden yaşayın. Kariyerini belirleyen en önemli an olan WrestleMania 30’dan, kalp kırıcı emeklilik anına ve 2018’deki başarılı dönüşüne kadar. “The Return of the Daniel Bryan” modu 11 tarihi maç, hikaye şeklinde ara sahneler ve WWE kariyerinde kullanılabilecek birçok açılabilir karakter ve arena barındırıyor.







Devasa Oynanabilir Kadro: 200’den fazla oynanabilir karakterin yer aldığı WWE 2K19, içerdiği WWE, NXT, 205 Live Superstars, WWE Legends ve Hall of Fame yıldızlarıyla birlikte şu ana kadarki en geniş kadroyu sunuyor. Oyuncular, WWE Superstars yıldızı AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman ya da Shinsuke Nakamura; yükselen NXT yıldızlarından Aleister Black, Johnny Gargano, Velveteen Dream ve Unistrupted Era; ayrıca WWE Efsanelerinden Stone Cold Steve Austin, Dwayne “The Rock” Johnson, Andre the Giant ve daha fazlasıyla oynayabilirler.

“Rowdy” Ronda Rousey ve Rey Mysterio: WWE 2K19’a ön sipariş veren veya Deluxe Edition’ı satin alan tüm oyuncular WWE Raw Women’s şampiyonu “Rowdy” Ronda Rousey ve eski WWE şampiyonu Rey Mysterio’ya ek bir ücret ödemeden sahip olabilirler.

MyCAREER: WWE 2K tarihinde bir ilk olarak, MyCAREER modunda MyPLAYER ile oluşturduğunuz karakter birçok WWE yıldızının kariyerindeki önemli anları yansıtacak; bağımsız sahalardan, WWE arenasına kadar. Bu yılın deneyimi, 26 farklı WWE yıldızının 200’den fazla ara sahnede 1000 satırdan fazla yeni sesini içeriyor. Ayrıca bu mod yeni sahalar ve yeni ortamlarla birlikte yaklaşık 12 saatlik bir deneyim sunuyor.

Yeni Mod WWE Towers: WWE yıldızı ya da yarattığınız MyPLAYER karakteriyle 20 farklı kuleye girin, tamamen farklı zorluklar ve modlardan oluşan maçları kazanarak kuleyi tırmanın.

Yaratım Süreci: Birçok yeni ekleme ve geliştirmeyle birlikte WWE 2K19 Creation Suite, yeni özel Money in the Bank çantası tasarlama imkanı, Create-a-Superstar, Create-an-Arena ve Create-a-Championship ekranlarında yenlikler.

Universe Modu: Geçen yılın özelliklerine eklemeler yapılarak gelişen Universe modu, şampiyona sistemindeki sayının dörtten altıya çıkması, ekstra Superstar kayıt profili eklenmesi ve çok daha fazla yenilikle geri dönüyor.