WWDC 18 sona erdi: iOS 12 resmen geldi!

iOS 12'de Apple'ın en büyük iddiası uygulamaların iki kat daha hızlı açılıyor olması aslında. Bu gerçekten de önemli bir yenilik; zira yavaşlık sorununun bu iOS sürümüyle ortadan kalkacağı çok açık. Performansı bir yana bırakacak olursak Measure özelliğinin üzerinde özellikle durmak gerekiyor.

HER ŞEYİ SANTİM SANTİM KAMERAYLA ÖLÇÜN

Measure yani Ölçü özelliği kullanıcıların kameraya yansıyan herhangi bir objenin ebatlarını ölçebilmesini sağlıyor. Örneğin bir kapının uzunluğunu ve genişliğini ölçeceksiniz. Telefonunuzla bunu kolayca yapabilecek ve ayrıca metre tutup uğraşmadan net ölçümler alabileceksiniz. Bunu yaparken de ayrıca bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak olması gerçekten de iyi.



ARADIĞINIZ FOTOĞRAFI ÇOK DAHA KOLAY BULACAKSINIZ

iOS 12'deki yenilikler bununla sınırlı değil elbette. Kullanıcılar artık çektikleri fotoğrafların arasından aradıkları fotoğrafları çok daha kolay bulacak. Bunun için Apple yer, kategori, mevsim, haritadaki lokasyon ve etkinlik dahil pek çok sınıfa ayırdığı fotoğraflarla kullanıcıların işini bu anlamda epey kolaylaştıracak.

BENİ RAHATSIZ ETME!

iOS'ta uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde olan Rahatsız Etme özelliği de iOS 12 ile yenileniyor. iOS 12, Rahatsız Etme modunda yapılan iyileştirmelerle; kullanıcıların ders çalışırken, derste, toplantıda veya akşam yemeği yerken o anda kalabilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik şimdi, ekran ışığını kısarak ve sabah yeniden talimat verilene kadar kilitli ekranda tüm bildirimleri saklayarak kullanıcıların daha iyi uyumalarına yardımcı olan, yeni bir özellik daha var: Yatma Zamanı modunda Rahatsız Etme özelliği. Denetim Merkezi’ndeki yeni özellikler sayesinde, Rahatsız Etme modunu belirtilen bir zamanda veya konumda otomatik olarak sonlanacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

TELEFONUNUZDA NASIL VE NE KADAR VAKİT GEÇİRİYORSUNUZ?

Bu sorunun cevabını iOS 12 doğrudan size veriyor olacak yakında. Screen Time isimli bu özellik kullanıcının gün içinde hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğini gözler önüne seriyor. Screen Time, kişilerin kullandıkları her uygulamada geçirdikleri toplam zamanı, kategorilerine göre uygulamaları kullanım sıklıklarını, kaç adet bildirim aldıklarını ve iPhone veya iPad’lerini ne kadar sıklıkla ellerine aldıklarını gösteren, detaylı günlük ve haftalık Etkinlik Raporları oluşturuyor.





ÇOCUKLU AİLELER İÇİN MÜTHİŞ ÖZELLİK

Screen Time'ın en işe yarayacağı yer ise şüphesiz ki çocuklar olacak. Sahi çocuğunuz telefonunda en çok nelerle vakit geçiriyor? Bunu görmek ve kontrol etmek istemez miydiniz? Screen Time, ebeveynlerin çocuklarının iOS aygıtlarının kullanılamayacağı, yatma zamanı gibi belirli bir zaman aralığı belirlemelerine olanak veriyor. Downtime süresince uygulamalardan gelen bildirimler görüntülenmiyor ve uygulamaların üzerinde, kullanımlarına izin verilmediğini belirten bir rozet bulunuyor. Ebeveynler, Telefon veya Kitaplar gibi, Downtime süresince veya sınır aşıldığında bile her zaman kullanıma açık olmasını istedikleri belirli uygulamaları da seçebiliyorlar.

PEKİ YA EKRANIMA DÜŞEN BİLDİRİMLER?

Bildirimler de değişikliğe uğruyor. Bu tabii kullanıcıların işine yarayacağı şekilde bir değişiklik olacak. iOS 12, dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı olmak için müşterilere bildirimleri alma biçimlerini denetleme amaçlı daha fazla seçenek sunuyor. Tamamen devre dışı bırakmayı veya doğrudan Bildirim Merkezi’ne gönderilmelerini isteyerek bildirimleri anında yönetebilirsiniz. Siri, bildirim ayarları için, ilgili alarmın hangisi olduğuna göre alarmların kısık sesle çalması veya iptal edilmesi gibi akıllı önerilerde bulunabilir.

GRUPLANDIRILMIŞ BİLDİRİMLER

iOS 12, aynı anda birden çok bildirimi görüntüleyip yönetmeyi kolaylaştıran Gruplandırılmış Bildirimler özelliğini de kullanıma sunuyor. Örneğin Whatsapp'tan gelen bildirimler ayrı, iMessage'tan gelenler ayrı, Facebook'tan gelen bildirimler üç parça halinde ekranınızda görünecek; ekrandaki bildirimlerin yarattığı karışıklık bitecek.







FACETIME'DA ARTIK 32 KİŞİYLE BİRDEN AYNI ANDA GÖRÜŞMEK MÜMKÜN

Facetime'da ciddi bir yenilik getiren Apple, iOS 12 sonrası kullanıcıların Facetime üzerinden 32 kişiye kadar aynı anda görüşme yapabilmelerine olanak verecek.

ANIMOJI'DEN SONRA ŞİMDİ SIRA MEMOJI'DE!

Animoji ile kullanıcılar kendilerine verilen belirli hayvan figürleriyle yüzlerini eşleştirip eğlenceli bir şekilde kendi özel emojilerini oluşturabiliyordu. Animoji, iOS 12 ile birlikte üç yeni karakter daha kazanırken; asıl büyük yenilik ise Memoji oldu. Memoji ile kullanıcılar kendilerine uygun saç modeli, ten rengi gibi pek çok detaya dikkat ederek kendi özel emojilerini oluşturabiliyor ve Facetime'da görüntülü görüşme yaparken dahi canlı olarak kullanabiliyor. Oldukça keyifli...







iOS 12'Yİ NE ZAMAN İNDİREBİLİRİM?

Apple iOS 12'nin geliştiricilere özel sürümünü Apple Geliştirici Programı üyelerine özel dün akşam itibariyle yayınladı. Bu ayın ilerleyen günlerinde ise beta.apple.com adresi aracılığıyla bir public beta sürümü iOS kullanıcılarının kullanımına sunulacak. iOS 12'yi herkesin indirebileceği tarih ise son bahar ayları olacak; muhtemelen de Eylül ayı içinde...

iOS 12'Yİ DESTEKLEYEN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

iOS 12 bu sonbaharda iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleri, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, iPad 6. nesil, iPad 5. nesil, iPad mini 2 ve daha yeni iPad modelleri ve iPod touch 6. nesil için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak indirilebilecek.

macOS MOJAVE: MAC'LERE GECE MODU RESMEN GELDİ

Yeni MacOS da dün akşam ortaya çıktı. macOS Mojave adını taşıyan bu en yeni işletim sistemi köklü değişikliklerle de birlikte geliyor.

MACOS MOJAVE İLE GECE MODU RESMEN GELDİ

macOS Mojave kullanıcıları, masaüstünün görünümünü karartılmış bir renk düzenine dönüştürmek için Karanlık Modu’na geçerek kullanıcı içeriğini odak noktasına getirip kontrollerin arka planda kalmasını sağlayabiliyorlar. Kullanıcılar açık ve koyu renkli masaüstü arasında geçiş yapabiliyor, Mail, Mesajlar, Harita, Takvim ve Fotoğraflar gibi yerleşik Mac uygulamalarında Karanlık Modu tasarımlarından yararlanabiliyorlar. macOS Mojave ayrıca masaüstü resmini günün saatine uygun şekilde otomatik olarak değiştiren yeni bir Dinamik Masaüstü özelliğine sahip. Geliştiricilerin Karanlık Modu kendi uygulamalarında kullanabilmeleri için bir API bulunuyor.





KARIŞIK MASAÜSTLERİNİ BİTİREN ÖZELLİK

Masaüstü için sunulan Stacks özelliği, dosyaları dosya türüne göre düzenli gruplar halinde toplayarak en karışık masaüstlerinin bile organize edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar Stacks'lerini özelleştirerek tarih ve etiketler gibi diğer dosya özelliklerine göre sıralayabiliyorlar.

FINDER'A YEPYENİ YÜZ: GALERİ GÖRÜNÜMÜ

Kapsamlı şekilde güncellenen Finder ise, macOS Mojave’de kullanıcıların dosyalara görsel olarak göz atmalarına olanak tanıyan yepyeni Galeri Görünümü ile geliyor. Önizleme Bölmesi şimdi bir dosyanın tüm meta verilerini göstererek ortam varlıklarının yönetilmesini kolaylaştırıyor. Hızlı Eylemler kullanıcıların doğrudan Finder’dan PDF oluşturmalarını, PDF’leri parolayla korumalarını ve dosyalarda özel Automator İşlemleri çalıştırmalarını sağlıyor. Quick Look, bir dosyanın hızlı ve tam boy önizlemesini sunarak kullanıcıların herhangi bir uygulamayı açmadan görüntüleri döndürüp kırpmalarına, PDF’leri işaretlemelerine, video ve ses kliplerini kesmelerine imkan tanıyor.

APPLE NEWS, BORSA VE SESLİ NOTLAR...

macOS Mojave ile birlikte News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi kullanışlı uygulamalar ilk kez Mac’e geliyor. News uygulaması haberlerin, fotoğrafların ve videoların Mac ekranında mükemmel görünmesini ve kullanıcıların en sevdikleri yayınları tek bir uygulamadan takip edebilmelerini sağlıyor. Ev uygulaması sayesinde, Mac kullanıcıları HomeKit özellikli aksesuarlarını kontrol ederek bilgisayarlarından bir adım bile uzaklaşmadan ışıklarını açıp kapatabiliyor veya termostatı ayarlayabiliyorlar. Sesli Notlar, kişisel notları, dersleri, toplantıları, görüşmeleri ve şarkı fikirlerini kaydedip tümüne iPhone, iPad veya Mac’ten erişmeyi kolaylaştırıyor. Borsa, piyasaya özel haber derlemelerinin yanı sıra alıntılar ve interaktif tablolar içeren eksiksiz ve kişiselleştirilmiş bir izleme listesi sunuyor.

PEKİ YA MAC APP STORE'DA YENİ BİR ŞEY VAR MI?

Elbette! Mac App Store'un yeni tasarımdaki Keşfedin sekmesinde yeni ve güncellenmiş uygulamalar ön plana çıkarılırken Yaratıcılık, İş, Oyun ve Geliştiricilik kategorilerine yönelik sekmeler kullanıcıların belirli bir projeye veya amaca uygun uygulamalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Microsoft’tan Office ve Adobe’den Lightroom CC gibi en iyi geliştiricilerin imzasını taşıyan çeşitli uygulamalar da yakında Mac App Store’da kullanıcılarla buluşacak.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIRKEN VİDEO ÇEKİMİ YAPIN

Her ekran görüntüsü seçeneğine kolay erişim olanağı sunan yeni ekran kontrolleri ve yeni video kayıt özellikleri ile birlikte geliyor. Kolaylaştırılmış iş akışı, masaüstünde karmaşaya neden olmadan ekran görüntülerinin kolayca paylaşılmasını sağlıyor.

Gelelim bir başka özelliğe... Continuity Camera, Mac kullanıcılarının yakında bulunan iPhone veya iPad’leriyle çektikleri bir resmi veya taradıkları bir belgeyi anında Mac’lerinde görmelerine imkan veriyor.







macOS MAJOVE İLE BİRLİKTE GÜVENLİK DE ÜST SEVİYEDE

macOS Mojave’de de geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik en önemli önceliklerden bir tanesi. Safari’deki gelişmiş Akıllı Takip Koruması, sosyal medyadaki “Beğen” veya “Paylaş” düğmelerinin ve yorum araç takımlarının kullanıcıları izinsiz bir şekilde takip etmelerini engelliyor. Safari ayrıca kullanıcılar internette gezinirken basitleştirilmiş sistem bilgileri sunarak kullanıcıların sistem yapılandırmasına göre takip edilmelerini önlüyor.

Bunların yanı sıra Safari, kullanıcı yeni online hesaplar oluşturduğunda otomatik olarak güçlü parolalar oluşturuyor, bu parolaları otomatik olarak doldurup saklıyor ve kullanıcıların değiştirmesi için tekrar kullanılan parolaları vurguluyor. Yeni veri koruma özelliklerine göre, uygulamaların Mac’in kamerasını veya mikrofonunu kullanmak ya da Mail geçmişi ve Mesajlar veritabanı gibi kişisel verilere erişmek için kullanıcıdan izin almaları gerekiyor.

macOS MAJOVE SÜRÜMÜNÜ NE ZAMAN İNDİREBİLİRİM?

macOS Mojave’nin geliştirici ön sürümü, bugünden itibaren developer.apple.com adresinden Apple Geliştirici Programı üyelerine açık olacak. Mac kullanıcıları ise halka açık beta programına Haziran sonundan itibaren beta.apple.com adresinden erişebilecekler. macOS Mojave, bu sonbahardan itibaren 2012 ortası veya daha sonra piyasaya sunulan Mac’ler ve tavsiye edilen Metal özellikli grafik kartlarını içeren 2010 ve 2012 Mac Pro modelleri için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.

GELELİM APPLE ARKit 2'YE...

Apple dün akşam ARKit 2 platformunu tanıttı. ARKit 2, geliştiricilerin yazılımlara paylaşılan deneyimler entegre etmesine, belirli bir konuma bağlı kalıcı AR deneyimleri oluşturmasına, nesne algılama ve görüntü izleme özellikleri sayesinde AR uygulamalarını daha da dinamik hale getirmesine olanak veriyor. Apple ayrıca, gerçek dünyadaki nesnelerin boyutlarını hızla ölçmek amacıyla AR’dan yararlanan iOS için Measure uygulamasını ve iOS 12 ile birlikte AR’ı iOS’a daha derinlemesine entegre etmek ve AR nesnelerini Apple uygulama ekosisteminin tamamında kullanılabilir hale getirmek için geliştirilen yeni açık kaynak kodlu dosya formatı usdz’yi de tanıtıyor.





Apple, ARKit geçen yıl sonbaharda piyasaya sunulduğundan beri geliştiricilere hızla büyük AR gelişmeleri sunuyor ve bu, sunulan üçüncü büyük sürüm. ARKit, geliştiricilere iOS kullanıcılarının dünyaya bakış açılarını eğlenceli ve üretken yollarla değiştiren AR deneyimleri yaratmalarını sağlayacak araçlar sunuyor.

ARKit 2 ile sunulan paylaşılan deneyimler özelliği, iPhone ve iPad’de artırılmış gerçekliği daha da etkileyici hale getirecek. Bu özellik sayesinde birden fazla kullanıcı oyun oynamak veya ev dekorasyonu gibi projelerde iş birliği yapmak için bir araya gelebilecek. Geliştiriciler ayrıca, aile ve arkadaşların farklı bir iOS aygıtından AR oyununu en iyi şekilde izleyebilmelerini sağlamak için bir seyirci modu da ekleyebilecek.

Kalıcı AR özelliği, kullanıcıların gerçek dünyada geri dönebilecekleri sanal nesneler bırakabilmelerini sağlayan fırsatlar sunarak tüketicilerin AR uygulamalarıyla etkileşim yöntemlerini de değiştirecek. Kullanıcılar bir masada yapboz yapmaya başlayıp daha sonra kaldıkları yerden devam edebilecek veya her seferinde tekrar başlamak zorunda kalmadan birkaç haftalık bir sanat projesi oluşturabilecek.

ARKit 2 ayrıca görüntü algılama ve izleme için de destek sunuyor. Böylece oyuncaklar ve heykeller gibi 3D nesneleri algılamak mümkün oluyor ve gerçek dünyanın yansımaları AR nesnelerine uygulanabiliyor. Bu sayede AR deneyimi gerçek ve sanal dünyaların çok daha gerçekçi bir karışımı haline geliyor.

iOS 12’de sunulan yeni Measure uygulaması, gerçek dünyadaki nesneleri mezurayla ölçer gibi hızla ölçmek için AR’dan yararlanıyor. Yeni uygulama; fotoğraf çerçeveleri, posterler ve tabelalar gibi nesnelerin boyutlarını otomatik olarak sunuyor, ayrıca diyagonal ölçümleri gösterebiliyor, alan hesabı yapabiliyor ve kullanıcıların bir fotoğraf çekip doğru boyutlarla doğrudan iPhone veya iPad’lerinden paylaşabilmelerini sağlıyor.

iOS 12, iOS’ta neredeyse her yerde AR deneyimi yaşamayı kolay hale getiriyor. Pixar ile iş birliği yapan Apple; Mesajlar, Safari, Mail, Dosyalar ve News gibi uygulamalarda güçlü grafikler ve animasyon özelliklerini koruyarak paylaşım yapmak için optimize edilen yeni dosya formatı usdz’yi sunuyor. Kullanıcılar, usdz formatını kullanarak, AR için Quick Look özelliğiyle gerçek dünyaya 3D nesneler yerleştirip bir şeyin bir yerde nasıl duracağını görebilecekler.

watchOS 5: APPLE WATCHLAR TELSİZE DÖNÜYOR!

Apple dün akşam watchOS 5 sürümünün önizlemesini sundu. Dünyanın en popüler saatine önemli bir güncelleme getiren watchOS 5, kullanıcıların sağlıklı ve bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Apple Watch; Aktivite Paylaşımı yarışmaları, otomatik antrenman algılama, gelişmiş koşu özellikleri, Walkie-Talkie, Apple Podcast’leri ve Siri saat kadranında üçüncü taraf uygulamaları gibi yeni özellikler sayesinde fitness, iletişim ve bilgiye hızlı erişim konularında daha da güçlü bir yardımcı haline geliyor.





-Aktivite Yarışmaları

Aktivite Paylaşımı özelliğinin yarattığı heyecanı daha da ileri taşımak isteyen watchOS 5, şimdi kullanıcıların başka bir Apple Watch kullanıcısını yedi günlük bir Aktivite yarışmasına davet edebilmesine imkan tanıyor. Aktivite Halkalarını tamamlayarak puan kazanan yarışmacılar, hafta boyunca motive kalmalarına ve yarışmayı kazanmalarına yardımcı olacak koçluk bildirimleri de alıyor.

-Otomatik Antrenman Algılama

Otomatik Antrenman Algılama özelliği, Apple Watch’taki en popüler antrenmanlar için, doğru antrenmanı başlatmaya yarayan bir uyarı sunuyor ve geriye dönük kredi veriyor. Bu özellik, kullanıcının unutması halinde, belirli bir süre hareketsiz kalındığında antrenmanı bitirmek için anımsatıcı da sunuyor.

-Yeni Antrenmanlar

12 diğer antrenman türüne eklenen Yoga ve Doğa Yürüyüşü ile, yakılan aktif kalori sayısı ve kazanılan egzersiz dakikası doğru bir şekilde takip ediliyor.

-Yeni Koşu Özellikleri

watchOS 5 koşu tutkunlarına, açık hava ve kapalı mekanlardaki koşu ve yürüyüşler için yeni bir ritim (dakika başına adım sayısı) ölçümü ve açık hava koşularında hedefledikleri temponun altında veya üstünde oldukları zaman uyarı verme gibi yüksek performanslı özellikler sunuyor. Rolling mile pace adında yepyeni bir ölçüm sayesinde koşucular, ortalama tempo veya şu anki tempo gibi ölçümlere ek olarak, bir önceki kilometrenin temposunu görme seçeneğine de sahip olacaklar.





-Walkie-Talkie

watchOS 5, sadece ses ve bileğe bir dokunuşla kullanılan Walkie-Talkie özelliği ile, iletişim kurmanın tamamen yeni bir yolunu sunuyor. Aile ve arkadaşlarla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için eğlenceli ve kolay bir yol sunan bu yeni saatler arası bağlantı, hem hızlı hem de kişisel bir yöntem. Walkie-Talkie, dünyanın dört bir yanındaki tüm uyumlu Apple Watch kullanıcıları arasında Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden etkinleştirilebiliyor.¹

-Apple Podcast’leri

Kullanıcılar şimdi Apple Watch’taki Apple Podcasts ile, en sevdikleri podcast’leri hareket halindeyken de dinleyebiliyor ve Siri’yi kullanarak katalogdaki podcast’lerden herhangi birini çalabiliyor. Bölümler Apple Watch ile otomatik olarak eşzamanlanıyor ve podcast’ler diğer aygıtlarda dinlendiğinde uygulama en yeni bölümle otomatik olarak yenileniyor. Geliştiricilere yönelik yeni bir özellik sayesinde Pandora, Audible ve 10% Happier gibi uygulamalarda yer alan müzikler, sesli kitaplar ve meditasyon seansları, kullanıcının iPhone’u yakınında olmasa bile offline olarak dinlenebilecek şekilde Apple Watch ile eşzamanlanıyor.





-Siri Güncellemeleri

Yapay öğrenme yönteminden yararlanarak güncellenen Apple Watch Siri kadranı, şimdi daha da kişisel bir asistan haline geliyor. Antrenman sonrası kalp atış hızı, günün belirli bir saatinde Harita uygulamasında işe gidip gelme süresi veya tuttuğunuz takımın maç sonuçları gibi gün içindeki rutin davranışlara, konumlara ve bilgilere dayanarak daha fazla tahmin ve proaktif kısayollar sunuyor. Siri saat kadranı ayrıca, Nike+ Run Club, Glow Baby ve Mobike gibi sevilen üçüncü taraf uygulamalarından etkileşimli içerikler de gösteriyor.

-Gelişmiş Bildirimler

Üçüncü taraf uygulamalarından gelen bildirimler şimdi etkileşimli denetimler içerebiliyor ve uygulamayı açmak zorunda kalmadan kullanılabiliyor. Örneğin, bir Yelp rezervasyon bildirimi, doğrudan bildirim üzerinden saati veya konuk sayısını değiştirme seçeneği içerebiliyor.

-Öğrenci Kimlik Kartları

watchOS 5 sürümüyle birlikte Apple Watch, Öğrenci Kimlik Kartlarının yerini alıyor. Öğrenciler, sadece bileklerini kaldırarak kütüphane, yatakhane ve etkinlik alanları gibi yerlere girebiliyor, kimlik kartlarını Apple Watch’taki Wallet’a ekleyerek kampüs genelinde yiyecekler ve çamaşırhane için ödeme yapabiliyor. Program, bu sonbaharda Duke, University of Alabama ve University of Oklahoma ile başlıyor. Johns Hopkins University, Santa Clara University ve Temple University ise yıl sonuna kadar bu özelliği kullanıma sunacak.

-Pride ve Yaz Sezonu Kayışları

Apple bugün ayrıca Pride’ı kutlamak için yeni saat kadranını kullanıma sundu. Apple Watch kullanıcıları yeni kadranı Apple Watch uygulamasındaki Kadran Galerisi’nden indirebilirler. Naylon Örme Pride Edition kordon da yeni bir gökkuşağı deseniyle güncellendi. Kordon satışlarıyla LGBTQ haklarını savunan şu kuruluşlara da bağışta bulunuluyor: Gender Spectrum, GLSEN, ILGA, PFLAG, The National Center for Transgender Equality ve The Trevor Project. Apple ayrıca Su Yeşili, Şeftali ve Gök Mavisi’nden oluşan yeni yaz sezonu kayış renklerini de tanıttı.

watchOS 5, bu sonbaharda iOS 12 yüklü iPhone 5s veya daha yeni bir iPhone modeli ile çalışan Apple Watch Series 1 ve daha yeni modellerde kullanıma sunulacak. watchOS 5, orijinal Apple Watch modelinde kullanılamayacak.





tvOS 12: APPLE TV'LERDE YENİ DÖNEM

tvOS 12 ile birlikte Apple TV sahibi kullanıcılar artık iTunes arşivlerinde yer alan; yani daha önce satın alınmış filmleri ücretsiz olarak 4K HDR’a yükseltme olanağı sunuyor. Bu sonbaharda, iTunes her yerde Dolby Atmos destekli en geniş film koleksiyonunu sunacak. Bu filmler ücretsiz olarak Dolby Atmos ses desteğini de içerecek. tvOS 12 ile Apple TV 4K, hem Dolby Vision hem Dolby Atmos sertifikalı tek yayıncı olacak. 4K HDR görüntü ve üç boyutlu alanda her yere yayılan etkileyici ses ile en kaliteli sinema deneyimini sunuyor.