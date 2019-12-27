WPS nedir? WPS ile bağlantı nasıl yapılır ve kapatılır?

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İnternet, artık hayatımızın her alanında. Özellikle kablosuz ağlar çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Fakat, burada da internet güvenliği ön plana çıkıyor. Bu yüzden kablosuz erişimimizi sağlayan modem kutuları ve router'lardaki WPS düğmesinin ne olduğu da merak edilen konulardan biri. WPS nedir? WPS ile bağlanma nasıl yapılır ve kapatılır? İşte WPS hakkında bilinmesi gerekenler...

WPS nedir?

Açılımı "Wi-Fi protected setup" olan WPS, korumalı kablosuz kurulum anlamına geliyor. WPS, internet kullanıcılarının, kablosuz ağ üzerinden güvenli bir şekilde interneti kullanmasını sağlayan sisteme denir. Yani, router ile diğer cihazların kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan sistemdir. Bu yönüyle WPS ile yüksek güvenlikli bir ağ oluşturulabilir. Ayrıca, oluşturulan bu ağa erişim de sağlanabilir.

WPS ile bağlantı nasıl yapılır?

WPS güvenliği aktif olan herhangi bir modeme sadece şifre ile bağlanılmaz. Bu ağa bağlanmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan ilki PIN yöntemi ile bağlanma. Bu PIN 8 haneden oluşur ve WPS destekli modemlerin arka yüzeyinde yer alır. Bir cihazla, ağa bağlanmak istenildiği zaman bu 8 haneli PIN'in girilmesi gereklidir. Eğer üst üste 3 defa yanlış girilirse, modem 60 saniye bekletir. Diğer yöntem de WPS düğmesi. Sahip olunan modemde bu destek varsa WPS düğmesine basılması gerekir. Tabii, bu modemin modeline göre değişir. Bazı modellerde bir kez basmak yeterliyken bazılarında da birkaç saniye basılı tutulması gerekebilir. Düğmeye bastıktan sonra WPS ışığı yanıp sönecektir. Daha sonra cihazınızdan bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçerek şifre olmadan bağlanılabilir. Bir başka yolda NFC özelliği. NFC destekli modem ile cihazda gereken ayarları yapıp modem ile cihazı birbirine dokundurarak rahatça internete bağlanılabilir.

WPS nasıl kapatılır?



WPS açık kaldığı zaman dışarıdan ağa katılmak isteyenler olabileceği için WPS'te açıklar olabilir. Bu yüzden WPS'i kapatın. Modem üzerinde yer alan WPS butonunu pasif hale getirin. Ardından kontrol etmek için ağa bağlanmayı deneyin. Eğer WPA gibi bir anahtar girilmesi isteniyorsa WPS kapanmıştır. WPS destekli modemler mutlaka düzenli olarak güncellenmeli. Böylece güvenlik açığından korunulur. Ayrıca farklı bir firmware kullanılabilir. WPS özelliğine sahip olmayan bazı firmware'ler yazılım açısından güvende tutar.