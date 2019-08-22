World of Warcraft’ın yapımcıları WoW Classic oynuyor
Dünyanın dört bir yanındaki World of Warcraft oyuncuları Azeroth’un eski günlerine World of Warcraft Classic’le dönmeye hazırlanıyor.
Oyunun çıkışına günler kala Blizzard, oyunun orijinal sürümünü geliştiren ekibin önemli üyelerini bir araya getirerek onları birçoğunun kariyerinin başlangıcı olan topraklarda nostalji dolu, epik bir macerada buluşturuyor.
Orijinal WoW’un oyun tasarımcıları Alex Afrasiabi, Tom Chilton, Jeff Kaplan, Pat Nagle ve Aaron Keller Wow Classic’te bir araya geliyor ve geliştirme sürecinden en keyifli anılarını oyuncularla paylaşarak oyunu oynuyor.
World of Warcraft Classic tüm dünyada 27 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 01.00’da oynanabilir olacak.
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