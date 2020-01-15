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Teknoloji
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

World of Warcraft: Visions of N’Zoth yayınlandı

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World of Warcraft: Visions of N’Zoth yayınlandı

Visions of N’Zoth ile Battle for Azeroth’un hikayesi son buluyor. Blizzard, World of Warcraft: Visions of N’Zoth güncellemesini yayınladı.

Alliance ve Horde’un savaş yorgunu kahramanları bir süredir N’Zoth’la yüzleşecekleri günü bekliyorlardı; nihayet o gün geldi. Kraliçe Azshara’nın Sonsuzluk Sarayı’na düzenlenen seferin sonunda Azeroth’un bilinen son Kadim İlahı N’zath, hapsolduğu yerden kaçmayı başardı ve sonsuz çürümüşlüğünü yaymaya hazır görünüyor. 

World of Warcraft: Visions of N’Zoth yayınlandı

An itibarıyla yayında olan Visions of N’Zoth ile Battle for Azeroth’un destansı hikayesi son buluyor. Bu yeni içerik güncellemesi N’zoth’un hüküm sürdüğü Ny’alotha diyarında geçen yeni bir baskın, Uldum’a ve Vale of Eternal Blossoms’a yönelik saldırılar, yaşam kalitesi değişiklikleri, Azeroth’un çarpık geleceğine dair korkunç tasavvurlar, yeni müttefik ırkları içeriyor.

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