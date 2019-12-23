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Teknoloji
23.12.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

World of Warcraft: Visions of N’Zoth güncellemesi geliyor

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World of Warcraft: Visions of N’Zoth güncellemesi geliyor

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan World of Warcraft'ın yeni güncellemesi Visions of N'Zoth için tarih duyuruldu!

Horde ve Alliance kahramanları 14 Ocak itibarıyla çıkacak yeni World of Warcraft genişleme paketi Visions of N’zoth’ta geride kalan birliklerini toplayıp tüm metanetleriyle serbest kalan N’zoth’un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Bu içerik güncellemesi, Battle for Azeroth'un muhteşem finalini bizlerle buluşturmasının yanı sıra yeni bir baskın, çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri, yeni müttefik ırklar ve çok daha fazlasıyla geliyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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