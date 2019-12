World of Warcraft: Visions of N’Zoth güncellemesi geliyor

Horde ve Alliance kahramanları 14 Ocak itibarıyla çıkacak yeni World of Warcraft genişleme paketi Visions of N’zoth’ta geride kalan birliklerini toplayıp tüm metanetleriyle serbest kalan N’zoth’un karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Bu içerik güncellemesi, Battle for Azeroth'un muhteşem finalini bizlerle buluşturmasının yanı sıra yeni bir baskın, çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri, yeni müttefik ırklar ve çok daha fazlasıyla geliyor.