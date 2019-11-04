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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu! Adım adım ölüler diyarına...

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World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu! Adım adım ölüler diyarına...

Horde'un düşmüş lideri Sylvanas Windrunner, Azeroth ile ölüler diyarı arasındaki perdeyi yırttı ve bunu yaparken yaşamla ölüm arasındaki kozmik dengeyi tehdit eden bir dizi olayı da harekete geçirdi. Blizzard Entertainment'ın bugün duyurduğu, devasa çok oyunculu rol yapma oyununun son genişleme paketi World of Warcraft: Shadowlands'de Azeroth kahramanları öte dünyanın harikaları ve dehşetleriyle karşı karşıya kalacak, Sylvanas'ın yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşecekler.

World of Warcraft oyuncuları efsanevi Shadowlands'e adım attıklarında, ölüler diyarını kargaşa içinde buluyorlar. Normal şartlar altında bedenlerini terk eden ruhlar sürdükleri hayata uygun bir diyara gönderilirken şimdi tüm ruhlar, kendilerini aralarından en şeytani olanların sonsuza dek acı çekmeye mahkum edildiği Maw'da buluyor. Oyuncular, döngüyü tekrar yoluna sokmaya ve Sylvanas'ın planlarının nerelere uzandığını anlamaya çalışırken Shadowlands'in farklı düzlemlerinde hüküm süren Yeminliler ile bağ kuracak:

Bastion'dan, fani diyardan Shadowlands'e geçen ruhları disiplin ve görev bilinciyle güvende tutan Kyrian'lar.
Ardenwald'dan, doğanın ruhlarını onların yeniden doğmasını engelleyenlere karşı sert şekilde savunan Night Fae'ler.
Revendreth'ten, bolluk ve işkenceyle dolu gotik bir diyarda kibirli ve mağrurların ruhlarıyla beslenen Venthyr'ler.
Maldraxxus'tan, yeraltında Shadowlands'in ilk savunma hattını oluşturan hortlak ordusunu yaratan, savaşta güç ve şan arayanları onurlandıran Necrolord'lar.
Shadowlands'deki yolculukları boyunca oyuncular, Warcraft® evreninin aramızdan ayrılmış bazı efsane isimleriyle de karşı karşıya gelecek: Kendisini bir öç sembolüne dönüştürmeye çalışan karanlık güçlere karşı mücadele eden Işıkgetiren Uther ve hayattayken işlediği suçlardan dolayı Revendreth'e hapsolmuş, geçmişinden gelen bir düşmandan intikam alma peşinde olan Kael’thas.

World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu Adım adım ölüler diyarına...

“Shadowlands bizi Warcraft evreninde daha önce hayal bile etmediğimiz yerlere götüreceği için çok heyecanlıyız,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam ediyor: “Öte âlemleri keşfetmek, göçüp gitmiş eski dostlarla hasret gidermek ve Warcraft destanına oyuncularımızla birlikte yeni ve efsanevi bir bölüm daha eklemek için sabırsızlanıyoruz.”

World of Warcraft: Shadowlands Özellikleri

World of Warcraft: Shadowlands'de oyuncuları pek çok yeni özellik ve etkinlik bekliyor. Bu diyarlar arası diyarlara adım atan oyuncular neler mi yapabilecek? 

Ölüler Diyarı'nı Keşfedin: World of Warcraft'ta oyuncular ilk defa Shadowlands'e geçecek ve beş yeni bölge ile öbür dünyanın harikalarını ve dehşetlerini yaşayacak: Bastion'ın parıldayan toprakları, Maldraxxus'un sert savaş alanları, Ardenwald'ın sonsuz alacakaranlığı, Revendreth'in gösterişli kaleleri ve dehşet veren Maw.

World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu Adım adım ölüler diyarına...

Yeminli Güçlerine Sahip Olun: Oyunculardan Shadowlands'in yeni bölgelerine hükmeden dört Yeminli'den biriyle bağ kurmaları istenecek ve böylece genişleme paketindeki yolculukları tam bir Yeminli Hikâyesine dönüşecek. Seviye atladıkça tercihlerine göre (her bir Yeminli için sınıfa özel yetenekler de dahil) yeni yetenekler kazanacak ve özel Yeminli üyeleriyle Ruhbağı kuracaklar. Bu bağ sayesinde o karakterin özelliklerine erişebilecekler.

Lanetliler Kulesi'ne Tırmanın: Maw'ın kalbinde, evrendeki en adi ruhların kilitli tutulduğu lanetli ve dünya dışı bir hapishane olan Lanetliler Kulesi Torghast yer alıyor. Kahramanlar tekrar tekrar oynanabilen bu mekânın devamlı değişen salon ve odalarını keşfetmeye ve Torghast'ın rezil yöneticisi Zindancı'nın minyonlarıyla dövüşmeye çağrılıyorlar. Sınavı geçebilenler efsanevi hazineleri ele geçirebilecek ve haksız yere hapsolmuş kahraman ruhlara yardım ederek onları azad edebilecek.

World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu Adım adım ölüler diyarına...

Her Bir Seviye Anlamlı: Shadowlands ile birlikte gelen yeni seviye sistemiyle artık ulaşılan her bir seviye, anlamlı bir ilerleyiş hissi yaratacak. Halihazırda en üst seviyeye ulaşmış olan karakterler Shadowlands'e 50. seviye olarak başlayacak ve yeni seviye üst sınırı olan 60'a yükselmek için çalışacaklar.

Yeni Bir Ölüler Ordusu Yükseliyor: Bolvar Fordragon (Scourge'ü durdurmak için Lich King'in görevini üstlenen saygıdeğer eski Paladin), Sylvanas'ın Icecrown'daki saldırısına karşı koymak ve Acherus'un Ölüm Şövalyelerini desteklemek amacıyla Azeroth halkının tamamından kahramanlar diriltti. Shadowlands'le pandarenler ve tüm müttefik ırklar artık Ölüm Şövalyesi olabilecek.

Geliştirilmiş Karakter Kişiselleştirme Seçenekleri: World of Warcraft karakterlerini oluştururken ya da var olanları değiştirirken tüm ırklar için pek çok yeni görünüm seçeneği oyunculara sunulacak. 

World of Warcraft: Shadowlands duyuruldu Adım adım ölüler diyarına...

World of Warcraft: Shadowlands, oyuncu tercihleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış üç farklı seçenekle Blizzard Shop'ta dijital olarak ön siparişte. Shadowlands'in temel versiyonu (Base Edition) önceki genişleme paketlerine kıyasla daha düşük bir giriş seviyesi sunuyor. Heroic Edition, genişleme paketinin yanı sıra 120. seviye bir karakter takviyesi ve oyunculara, tamamladıklarında Vestments of the Eternal Traveler transmog seti kazanabilecekleri yeni bir görev yolu sağlayan Ensorcelled Everwyrm bineği ile geliyor. Epic Edition ise Heroic Edition'da yer alan tüm içeriğin yanı sıra Anima Wyrmling yoldaşı, Wraithchill kozmetik silah efekti, özel bir görsel efekte sahip Eternal Traveler’s Hearthstone ve 30 günlük oyun süresi ile geliyor.

Heroic ve Epic Edition'lardaki tüm bonuslar, ön sipariş verilir verilmez açılacak. Buna ek olarak World of Warcraft: Shadowlands'in herhangi bir sürümü için ön sipariş vermek, önümüzdeki aylarda mevcut genişleme paketi Battle for Azeroth için Visions of N’Zoth içerik güncellemesi gelir gelmez, oyunculara pandaren ve müttefik ırklardan Ölüm Şövalyesi yaratabilme becerisi kazandıracak.

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