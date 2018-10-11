World of Warcraft için DirectX 12 desteği geldi!
Blizzard'ın dünyayı kasıp kavuran oyunu World of Warcraft'a DirectX 12 desteği sunuldu. Peki bu ne anlama geliyor?
World of Warcraft, oyun yeni genişletme paketi Battle for Azeroth ile birlikte DirectX 12 desteğini de getirdi. İşlemci tarafında 5 GHz hızında Intel Core i7-8700K, ekran kartı tarafında GTX 1070 kullanılan testbench, 32 GB DDR4 RAM'e sahip ve 1080p'de ölçümler yapılıyor. Yani herhangi bir darboğaz ile karşılaşmıyoruz. Aşağıda görebileceğiniz grafikler oyunun yeni güncellemesinin DX11, DX12 (standart) ve DX12 (yeni optimizasyonlu) versiyonlarını kıyaslıyor.
4K'ya geçtiğimizde ise Core i9-7980XE ve GTX 1080 Ti'inn kullanıldığı testlerde sonuçlar yine oldukça etkileyici.
DirectX 12'nin doğru olarak kullanılması için GPU'nuzun mimarisinin de buna uygun olması gerekiyor. Yine de WoW'un çok uzun süre sonra olsa bile oyuncuları düşünmesi kayda değer.
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