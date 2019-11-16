World of Warcraft Classic’te kılıçlar kuşanıldı
World of Warcraft Classic’in tüm oyuncuları savaş emri aldı. Oyuna eklenen epik raid’leri ve PvP ödüllerini keşfedebilirsiniz.
An itibarıyla raid yapmayı seven oyuncular, en güçlü dostlarıyla 40 kişilik gruplar halinde Azeroth’un en korkulan iki World Boss’larından olan Blasted Lands’deki Lord Kazzak ve Azshara’daki Azuregos’a meydan okuyabilecek.
Ayrıca düşman fraksiyonun oyuncularına meydan okumayı sevenler, PvP’de gösterdikleri başarıların karşılığını, oyuna eklenen Onur Sistemi (Honor System) sayesinde alabilecek.
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