World of Warcraft Classic, Twitch'te izlenme rekoru kırdı
WoW Classic canlı yayınlarını aynı anda 1,1 milyondan fazla izleyici seyretti.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Horde ve Alliance savaşçıları bir ilke imza atarak World of Warcraft® Classic’i, piyasaya çıkışıyla Twitch’te en yüksek anlık izleyiciye ulaşan oyun yapmayı başardı. Twitch üzerindeki canlı yayınlar, bir noktada anlık 1,1 milyondan fazla farklı izleyici tarafından seyredildi.
Blizzard Entertainment WoW Classic’le, oyunu ve oynanışı değiştiren 7 genişleme paketi öncesindeki orijinal Azeroth’u özgün bir şekilde yeniden hayata geçirdi. Eski dostlarla bir araya geldiğiniz ve yeni müttefikler edindiğiniz bu eşsiz macerada sayısız gizem ve tehlikeyle dolu bir çağa yolculuk edeceksiniz. World of Warcraft Classic, tüm dünyada 27 Ağustos’ta (Türkiye saatiyle 28 Ağustos, 01.00) yayınlandı. World of Warcraft’a hali hazırda aboneliği devam edenler, oyunu hiçbir ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle