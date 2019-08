World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

World of Warcraft Classic, Blizzard için hem bir gönül işi hem de oyunun 2006 yılında yayınlanan “Drums of War” (1.12.0) güncellemesiyle geldiği halin özgün bir kopyası niteliği taşıyor. Blizzard, WoW Classic sunucularını dünya çapında yayına açmaya başlamış durumda ve an itibarıyla karakterlerini oluşturmuş olan 2 milyondan fazla oyuncu Azeroth’da bir zaman yolculuğuna çıkmaya hazır. Mevcut oyuncu sayısına göre ilerleyen günlerde sunucu sayısının arttırılacağı belirtilmekte.

Son 15 yılda 140 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan World of Warcraft, bugüne kadar yayınlanmış yedi genişleme paketi boyunca eklenen çeşitli özellikler, geliştirmeler ve yaşam kalitesine yönelik değişikliklerle giderek büyümeye devam etti. World of Warcraft Classic, oyunun bugünkü sürümüne kıyasla birçok açıdan daha zorlu bir oynanış vadediyor. Oyuncuların birbiriyle iletişimi ve beraber hareket etmeleri büyük önem taşımakta; zira zindanlara girmeden veya bir raid’e başlamadan önce oyuncuların aynı sunucuda toplanması ve başarıya ulaşmak için 40 kişinin zorluklara ve düşmanlara karşı işbirliği yapması gerekiyor.





Classic’te kapılarını açacak olan Azeroth’un sahip olduğu gizemler kadar tehlikeleri de oldukça büyük ve oyuncuları bir hayli zorlayacak nitelikte. Kıyasıya bir savaşın ortasındaki Alliance ve Horde birlikleri, aralarındaki husumetten çok daha büyük bir düşmanın varlığıyla yüzleşmek zorundalar. Kahramanlarımız bu savaşta Warcraft evreninin efsanevi ve aynı anda hem çok sevilen Ragnaros the Firelord, Archlich Kel’Thuzad gibi düşmanlarıyla karşılaşacaklar

Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, konuyla ilgili düşüncelerini, “Gerek yeni gerek eski dostlarımızı klasik Azeroth’ta karşılayacağımız için çok heyecanlıyız. Oyuncu topluluğumuzun heyecanı oldukça bulaşıcı ve motive edici. Görüyoruz ki onlar da World of Warcraft Classic deneyimini yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünden itibaren oyuncularımızla birlikte oyunun gizemlerini ve zorluklarını yeniden keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz,” şeklinde ifade etti.





Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca World of Warcraft Classic genişlemeye devam edecek ve oyunculara Azeroth’un tarihindeki önemli anları yeniden yaşama fırsatı verecek. 6 faz boyunca oyuna eklenecek özellikler ve etkinlikler arasında Blackwing Lair, Zul’Gurub ve Naxxramas raid’leri, Warsong Gulch, Arathi Basin ve Alterac Valley’nin klasik versiyonu gibi PvP savaş alanları, Ahn’Qiraj War Effort, ve Scourge Invasion gibi zaman bazlı sunucu etkinlikleri yer alıyor.

World of Warcraft Classic, önümüzdeki günlerde WoW’un 15. yıldönümü şerefine planlanan kutlamaların başlangıcını da müjdeliyor. Kutlamalar, World of Warcraft’ın en yeni genişleme paketi Battle for Azeroth’ta gerçekleşecek oyun içi bir etkinlikle devam edecek. Oyunda en yüksek seviyeye ulaşmış oyuncular, WoW tarihindeki en zorlu raid boss’ları bir araya getiren çok özel bir etkinlikte buluşacak. Raid’i başarıyla tamamlayanlar Dragon Aspect Deathwing the Destroyer’dan esinlenerek tasarlanmış Obsidian Worldbreaker bineğine sahip olacak.