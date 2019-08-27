World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWorld of Warcraft Classic bugün yayınlandı
GeriTeknoloji World of Warcraft Classic bugün yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
27.08.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

Bugünden itibaren eski hayranlar ve yeni oyuncular Azeroth’un ilk günlerini World of Warcraft Classic’le yeniden deneyimleyebilecek. World of Warcraft’a aboneliği halihazırda devam edenler World of Warcraft Classic’i ekstra bir ücret ödemeden hemen oynamaya başlayabiliyor.

World of Warcraft Classic, Blizzard için hem bir gönül işi hem de oyunun 2006 yılında yayınlanan “Drums of War” (1.12.0) güncellemesiyle geldiği halin özgün bir kopyası niteliği taşıyor. Blizzard, WoW Classic sunucularını dünya çapında yayına açmaya başlamış durumda ve an itibarıyla karakterlerini oluşturmuş olan 2 milyondan fazla oyuncu Azeroth’da bir zaman yolculuğuna çıkmaya hazır. Mevcut oyuncu sayısına göre ilerleyen günlerde sunucu sayısının arttırılacağı belirtilmekte.

Son 15 yılda 140 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan World of Warcraft, bugüne kadar yayınlanmış yedi genişleme paketi boyunca eklenen çeşitli özellikler, geliştirmeler ve yaşam kalitesine yönelik değişikliklerle giderek büyümeye devam etti. World of Warcraft Classic, oyunun bugünkü sürümüne kıyasla birçok açıdan daha zorlu bir oynanış vadediyor. Oyuncuların birbiriyle iletişimi ve beraber hareket etmeleri büyük önem taşımakta; zira zindanlara girmeden veya bir raid’e başlamadan önce oyuncuların aynı sunucuda toplanması ve başarıya ulaşmak için 40 kişinin zorluklara ve düşmanlara karşı işbirliği yapması gerekiyor.

World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

Classic’te kapılarını açacak olan Azeroth’un sahip olduğu gizemler kadar tehlikeleri de oldukça büyük ve oyuncuları bir hayli zorlayacak nitelikte. Kıyasıya bir savaşın ortasındaki Alliance ve Horde birlikleri, aralarındaki husumetten çok daha büyük bir düşmanın varlığıyla yüzleşmek zorundalar. Kahramanlarımız bu savaşta Warcraft evreninin efsanevi ve aynı anda hem çok sevilen Ragnaros the Firelord, Archlich Kel’Thuzad gibi düşmanlarıyla karşılaşacaklar

Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, konuyla ilgili düşüncelerini, “Gerek yeni gerek eski dostlarımızı klasik Azeroth’ta karşılayacağımız için çok heyecanlıyız. Oyuncu topluluğumuzun heyecanı oldukça bulaşıcı ve motive edici. Görüyoruz ki onlar da World of Warcraft Classic deneyimini yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünden itibaren oyuncularımızla birlikte oyunun gizemlerini ve zorluklarını yeniden keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz,” şeklinde ifade etti.

World of Warcraft Classic bugün yayınlandı

Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca World of Warcraft Classic genişlemeye devam edecek ve oyunculara Azeroth’un tarihindeki önemli anları yeniden yaşama fırsatı verecek. 6 faz boyunca oyuna eklenecek özellikler ve etkinlikler arasında Blackwing Lair, Zul’Gurub ve Naxxramas raid’leri, Warsong Gulch, Arathi Basin ve Alterac Valley’nin klasik versiyonu gibi PvP savaş alanları, Ahn’Qiraj War Effort, ve Scourge Invasion gibi zaman bazlı sunucu etkinlikleri yer alıyor.

World of Warcraft Classic, önümüzdeki günlerde WoW’un 15. yıldönümü şerefine planlanan kutlamaların başlangıcını da müjdeliyor. Kutlamalar, World of Warcraft’ın en yeni genişleme paketi Battle for Azeroth’ta gerçekleşecek oyun içi bir etkinlikle devam edecek. Oyunda en yüksek seviyeye ulaşmış oyuncular, WoW tarihindeki en zorlu raid boss’ları bir araya getiren çok özel bir etkinlikte buluşacak. Raid’i başarıyla tamamlayanlar Dragon Aspect Deathwing the Destroyer’dan esinlenerek tasarlanmış Obsidian Worldbreaker bineğine sahip olacak.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?