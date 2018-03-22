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    World of Tanks yeni grafik motoru dikkat çekiyor!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde performans ölçüm programında yayınlanan World of Tanks'ın yeni grafikleri kullanıcılara sunuldu. İşte inanılmaz değişim...

    Bu güncelleme ile birlikte, oyun Intel'in desteğiyle geliştirilen Core motoruna geçiş yaptı. Yeni motor, oyuna fizik temelli rendering, gelişmiş ışık, gölge, post-processing ve partikül efektlerini ekledi. Performans optimizasyonunu da artıran motorla birlikte 29 adet savaş haritası da tamamen elden geçirildi. Güncelleme ile birlikte yeni bir harita ile müziklerde eklendi. 

    Intel'in Cooperation Geliştirici İlişkileri Direktörü Michelle Chuaprasert konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "Intel olarak PC oyun dünyasındaki teknolojik inovasyonun daima arkasında durmaktan dolayı gururluyuz. Wargaming tarafından gleiştirilen yeni grafik motoru sayesinde World of Tanks 1.0, PC oyunculuğunda yepyeni bir dönemin başladığına işaret ediyor" dedi. Son olarak da şunu belirtmek gerekir ki 23 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında oyuna girdiğinizde bonus ödüller kazanabilirsiniz. 

    Etiketler: World of Tanks , Yeni oyun motoru , Güncelleme , Grafik , Oyun
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