World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.04.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

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World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 bünyesinde workshoplar ve 12 panel gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 yarın başlıyor.

Üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla düzenlenecek olan konferansta workshoplar ve 12 panel gerçekleşecek. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl şekillendireceğini mercek altına alacağı konferansa bu yıl 10 bini aşkın profesyonelin katılması bekleniyor.

World Cities Congress İstanbul'18'de neler konuşulacak? 

Akıllı şehir dönüşümünün üç gün boyunca liderler ve uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Açılış töreninin ardından başlayacak, Netaş CEO’su C.Müjdat ALTAY’ın modere edeceği Türk Telekom CEO'su Paul DOANY ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven YOUNG'un sahneyi paylaşacağı “Yenilikçi Şehir Teknolojileri”, oturumunu "Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri başlıklı panel takip edecek.

İkinci günün ilk oturumu olan Akıllı Şehir Stratejileri, Danimarka'nın Odense şehrinin idarecilerinden Bjarke Walmar ve akıllı şehirler uzmanı Renato de Castro'nun sunumuyla gerçekleşecek. Aynı gün Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan moderatörlüğünde düzenlenecek Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri paneline 8-80 Cities Kurucusu ve Başkanı Guillermo Penalosa konuk olacak.

Şehrin Büyük Verisi ve Siber Güvenlik başlıklı panelin konuşmacıları arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Habercilik Genel Müdürü Ensar Kılıç, IBM Genel Müdürü Defne Tozan ve Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu yer alacak.

World Cities Congress İstanbul'un son gününde oturumlar Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ve "artırılmış mimari" uzmanı mimar Simon Kim'in sahne alacağı Akıllı ve Sağlıklı Yaşam oturumuyla başlarken, Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi oturumunda Startupbootcamp Akıllı Ulaşım & Enerji Berlin Mentörü Florian Lennert sahnede yerini alacak.

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