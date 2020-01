WordPress ile ilgilenenler WPFest’te bir araya geliyor

WordPress konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacakları WPFest’te WordPress siteleri için güvenlik önlemleri, SEO ve SEM teknikleri, performans ve optimizasyon çalışmaları hakkında merak edilen birçok soru cevap bulacak.

Neler Konuşulacak?

WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir?

WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır

Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler

Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret



Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak.

Konuşmacılar

Hakkı Alkan –shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü

Hüseyin Berberoğlu - Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı

Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı

Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu

Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2020’ye katılmak için wpfest.org adresini ziyaret edin, bu özel etkinlikte yerinizi ayırtın.

WordPress Hakkında İstatistikler:

Dünyadaki en popüler CMS sistemidir.

Tüm internetteki web sitelerinin %35’inden fazlası WordPress tabanlıdır.

CMS sistemleri arasında yüzde 62’lik pazar payıyla 64 milyondan fazla sitede canlı olarak kullanılmaktadır.

WordPress’in aylık tekil ziyaretçi sayısı Twitter’dan fazladır.

WordPress kullanıcıları her ay 70.5 milyon yeni post giriyor ve 52 milyon yeni yorum yapıyorlar.

WordPress kelimesi için arama motorlarında her ay 3 milyona yakın arama yapılıyor.

WordPress SEO için özel geliştirmeler yapmaktadır.

WordPress sitelerinin %36’dan fazla HTTPS protokolüne sahiptir.

Her gün 50 bin WordPress sitesi yayınlanıyor.