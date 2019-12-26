WordPress etkinliği WPFest2020 başlıyor
Optimizasyondan güvenliğe, e-ticaretten performansa WordPress dünyasında merak edilenlerin konuşulacağı WPFest2020 için geri sayım başladı.
Türkiye’nin ilk ve en büyük WordPress etkinliği olan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020’de de WordPress meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, Türkiye’nin lider hosting firması Natro Ana sponsorluğunda düzenlenecek.
İnternetin en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress dünyasındaki son gelişmeler, trendler, WordPress’in geçmişi, gelişimi, geleceği mercek altına alınacak. WordPress tutkunlarının tüm sorularına cevap bulacağı etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak.
Konuşmacılar:
Hakkı Alkan –shiftdelete.net Kurucusu
Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü
Funda Güleç Yalçın – Fintechtime Yazı İşleri Müd. &Teknoloji Yazarı
Kemal Kaya – yoldaolmak.com Kurucusu
Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı
Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu
Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü
Atıf Ünaldı – Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı
Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri
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