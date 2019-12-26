WordPress etkinliği WPFest2020 başlıyor

Türkiye’nin ilk ve en büyük WordPress etkinliği olan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020’de de WordPress meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, Türkiye’nin lider hosting firması Natro Ana sponsorluğunda düzenlenecek.

İnternetin en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress dünyasındaki son gelişmeler, trendler, WordPress’in geçmişi, gelişimi, geleceği mercek altına alınacak. WordPress tutkunlarının tüm sorularına cevap bulacağı etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak.

Konuşmacılar:

Hakkı Alkan –shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü

Funda Güleç Yalçın – Fintechtime Yazı İşleri Müd. &Teknoloji Yazarı

Kemal Kaya – yoldaolmak.com Kurucusu

Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı

Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu

Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Atıf Ünaldı – Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı

Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri