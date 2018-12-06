Wordpress 5.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor! Yeni neler var?

WordPress için eklenti veya tema geliştirenlerin işlerini çok daha kolaylaştıran ve daha verimli çalışmalar yapabilmesini sağlayan WordPress Rest API, büyük geliştirmelerle geliyor.

Artık tema hazırlamak için kodlama bilgisine sahip olmanız gerekmiyor, yeni Gutenburg tema oluşturucusu ile, birkaç fare hareketi ile siz de kendi temalarınızı oluşturabilirsiniz.

Yeni yazı editörü Gutenberg



Geliştirici değilseniz, sizi ilgilendiren en önemli kısım burası olacaktır. En büyük yenilikler, yazı editörü üzerinde yapılmış durumda. Eski yazı editörü Tiny MCE, yerini Gutenberg yazı editörüne bırakıyor. Bloklar üzerine kurulu bir yapı ile gelen Gutenberg, hemen hemen her şeyin sürükle bırak mantığıyla çalıştığı bir çalışma ortamı sunmakta.

Tiny MCE’ye göre çok daha modern ve temiz bir görüntü sunan Gutenberg, eklenmiş olan pratik kısayollarla, yazılarınızı hazırlarken çok daha verimli çalışmanızı ve vakit kazanmanızı sağlayacak.

Sol üste eklenen kısayollar butonu ile, en çok kullanılan kısayolları tek bir pencere altında toplayan WordPress, yeni ses ekleme kısayolu ile Soundcloud, Spotify gibi online müzik servislerinden, direkt olarak müzik oynatıcı ekleyebiliyor.

Bunun yanında birçok çeşitli site için de, kolayca müzik veya video oynatıcı ekleyebilme imkanınız bulunmakta.

shiftdelete'in haberine göre önemli güvenlik geliştirmeleri ile gelen WordPress 5, genel olarak her şeyi daha da basitleştirme düşüncesiyle hazırlanmış. Daha kolay sayfa oluşturumu, hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan temalar hazırlayabilmek, bunun somut birer örneği.

Fakat, yenilenmiş yazı editörü beraberinde büyük uyumluluk problemlerini de getirecek gibi görünüyor. Sitenizi güncellemeyi düşünüyorsanız, önemli eklentiler ve temalarınızın, WordPress 5 için güncellenip güncellenmediğini kontrol etmeden geçmemenizi tavsiye ederiz.