Wordpress 5.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor! Yeni neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
06.12.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Wordpress 5.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor! Yeni neler var?

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Wordpress 5.0 güncellemesi bugün yayınlanıyor! Yeni neler var?

WordPress, şu ana kadar almış olduğu en büyük güncellemelerden birini alacak. Bakalım sürüm numarası değiştirtecek özellikler nelerden oluşuyor, işte yenilenmiş yazı editörü Gutenberg ve diğer WordPress 5 yenilikleri...

WordPress için eklenti veya tema geliştirenlerin işlerini çok daha kolaylaştıran ve daha verimli çalışmalar yapabilmesini sağlayan WordPress Rest API, büyük geliştirmelerle geliyor.

Artık tema hazırlamak için kodlama bilgisine sahip olmanız gerekmiyor, yeni Gutenburg tema oluşturucusu ile, birkaç fare hareketi ile siz de kendi temalarınızı oluşturabilirsiniz.

Yeni yazı editörü Gutenberg

Geliştirici değilseniz, sizi ilgilendiren en önemli kısım burası olacaktır. En büyük yenilikler, yazı editörü üzerinde yapılmış durumda. Eski yazı editörü Tiny MCE, yerini Gutenberg yazı editörüne bırakıyor. Bloklar üzerine kurulu bir yapı ile gelen Gutenberg, hemen hemen her şeyin sürükle bırak mantığıyla çalıştığı bir çalışma ortamı sunmakta.

Tiny MCE’ye göre çok daha modern ve temiz bir görüntü sunan Gutenberg, eklenmiş olan pratik kısayollarla, yazılarınızı hazırlarken çok daha verimli çalışmanızı ve vakit kazanmanızı sağlayacak.

Sol üste eklenen kısayollar butonu ile, en çok kullanılan kısayolları tek bir pencere altında toplayan WordPress, yeni ses ekleme kısayolu ile Soundcloud, Spotify gibi online müzik servislerinden, direkt olarak müzik oynatıcı ekleyebiliyor.

Bunun yanında birçok çeşitli site için de, kolayca müzik veya video oynatıcı ekleyebilme imkanınız bulunmakta.

shiftdelete'in haberine göre önemli güvenlik geliştirmeleri ile gelen WordPress 5, genel olarak her şeyi daha da basitleştirme düşüncesiyle hazırlanmış. Daha kolay sayfa oluşturumu, hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan temalar hazırlayabilmek, bunun somut birer örneği.

Fakat, yenilenmiş yazı editörü beraberinde büyük uyumluluk problemlerini de getirecek gibi görünüyor. Sitenizi güncellemeyi düşünüyorsanız, önemli eklentiler ve temalarınızın, WordPress 5 için güncellenip güncellenmediğini kontrol etmeden geçmemenizi tavsiye ederiz.

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