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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.09.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Wolfteam güncellemesi ile Neon renkli silahlar geliyor

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Wolfteam güncellemesi ile Neon renkli silahlar geliyor

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en sevilen bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam için popüler kültürü yakalayan ve oyuncuları çok sevindirecek bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile oyuna Neon renkli, ışıl ışıl ve çok havalı silahlar eklendi.

Wolfteam güncellemesi yine oyuncuları çok sevindirecek bir yenilik getiriyor. Oyuna eklenecek Neon renkli silahlar, çok havalı ve kışkırtıcı mücadelelere yol açacak. Ayrıca bu güncellemeyle oyunculara hız kazandıracak şarjör slotları, oyunculara fazladan Gelişim puanı ve Altın kazandıracak Melek Tüyü Dövmesi ve daha pek çok yenilik oyuna ekleniyor.

Farklı renklerde Neon silahlar

Yeni güncelleme ile Wolfteam dünyasına neon mor, neon mavi, neon yeşil renklerinde 3 farklı özellikte silahlar geldi. Bu dikkat çekici ve çok havalı silahlar kapışmaların aksiyonuna renk katacak. Ayrıca silahların üzerinde rakibi kışkırtacak sloganlar da yer alıyor. Yeni gelen silah ve slotlara kullanıcılar KP dükkanından ulaşabilecek.

Yeni şarjörler hız kazandıracak

Wolfteam’in güncellemesiyle oyunculara hız kazandıracak yeni şarjör slotları da ekleniyor. Bu şarjörler sayesinde silahlar arasında geçiş yapıldığında mermiler otomatik değişecek.

 İlk defa Altın ve GP veren Dövme

Oyuna eklenen Melek Tüyü Dövmesi, oyuncuya yüzde 10 GP ve Altın+ yüzde 12 Kurt Hızı ve + yüzde 15 Saldırı Hasarı kazandıracak. Yeni gelecek olan bu dövme ile fazla tecrübe puanı kazanarak rakiplerinizi alt edebilirsiniz.

Oyun dünyasında her zaman görselliğe önem veren Wolfteam, bu güncellemeyle yeni grafitiler ve çıkartmaları da kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Ayrıca, her yıl yüzlerce kişinin katıldığı Wolfteam Türkiye Kupası’na özel kullanıcıların en çok tercih ettiği haritalardan Giriş, Paien Lab. Kum Fırtınası haritaları, bu güncellemeyle birlikte WTK giydirmesi ile karşımıza çıkıyor.

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