Wolfcity Antalya Turnuvası’nda şampiyon STEREOS takımı oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.05.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Wolfcity Antalya Turnuvası’nda şampiyon STEREOS takımı oldu

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Wolfcity Antalya Turnuvası’nda şampiyon STEREOS takımı oldu

FPS oyunu Wolfteam’in ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının 2’nci ayağı Antalya’da düzenlendi. Antalya’da 6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağında 16 takım İstanbul’da yapılacak finale hak kazanmak için mücadele etti. Büyük mücadelenin sonunda Stereos şampiyon olmayı başaran takım oldu.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağını 6 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirdi. Ay Işığı İnternet Cafe’de düzenlenen Wolfcity Antalya Turnuvası’na 16 Takım/ 80 Oyuncu katıldı. İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Stereos takımı güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor. Bir sonraki turnuva 20 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon’da yapılacak.

Antalya’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. 2018 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

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