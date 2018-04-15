Witcher 3 için yeni güncelleme yayında!
Oyuncuların sevdiği serilerden birisi olan Witcher 3 için PS4 ve PS4 Pro yaması yayınlandı. Peki, yeni güncelleme neler sunuyor?
Oyuncuların genel olarak sevdiği karakterlerden birisi olan Geralt, Witcher 3'le birlikte son macerasını yaşayacak. Bu sebepten ötürü oyunun yayıncısı, Geralt'ı daha güçlü grafiklerle uğurluyor.
CD Projekt Red, oyuna HDR desteğini ekleyerek oyuncularına siyah ve beyaz renkleriyle beraber daha canlı renk çeşitliliğini sundu. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro kullanıcıların için gelen bu güncelleme, büyük çapta performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Oyuncuların oyun içerisinde yaşadığı küçük çapta kilitlenmeler de bu güncellemeyle çözülmüş oldu. Ek bilgi olarak, CD Projekt Red, bu serinin bitmesiyle birlikte oyuncuları, adına stüdyo açtığı Cyberpunk 2077 ile buluşturacak.
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