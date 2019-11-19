Wirofon nedir?
Wirofon, Türk yapımı mesajlaşma ve iletişim uygulamalarından biri. Yeni yeni popülerleşmeye başlayan Wirofon uygulamasının önemli özelliklerinden biri de HD kalitede görüntülü konuşma deneyimi sunması. İşte, ‘Wirofon nedir?’ sorusunun detaylı yanıtı
Wirofon, anlık mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Wirofon üzerinden diğer tüm Wirofon’u olan kullanıcılara ücretsiz mesajlaşma sesle ve görüntülü arama yapma hakkına sahip olunur. Kısacası WhatsApp ve Messenger’da yaptığınız her şeyi Wirofon’la da yapabilirsiniz.
Wirofon’dan kimler yararlanabilir?
Wirofon uygulaması, iOS, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerden kullanılabilir.
Wirofon üzerinden ev telefonu dakikalarını kullanarak arama yapmak isteyen aboneler de, uygulama içerisinden ev telefonu hesabım menüsü ile dakikalarını kullanacakları ev telefonunu ekleyerek yararlanabilirler
Bir ev telefonu hattı üzerine en fazla 5 Wirofon kullanıcısı yaratılabilir.
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