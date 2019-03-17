WinRAR'da tehlike: 19 yıldır içindeymiş!
Dünyanın en popüler dosya sıkıştırma yazılımlarının başında gelen WinRAR, 1995 yılından bu yana ciddi bir güvenlik açığı barındırıyor.
Başta .RAR uzantıları olmak üzere yıllardır kullanıcıların dosyalarını sıkıştırmalarına ve depolama cihazlarında boş yer açmalarına olanak tanıyan WinRAR'ın 16 yıldır giderilmeyen bir güvenlik açığı barındırdığı ortaya çıktı. Check Point isimli güvenlik yazılımının uzmanlarınca tespit edilen söz konusu açık, UNACEV2.DLL isimli eski bir kütüphanenin ACE veri sıkıştırma bölümünde bulunuyor. Peki bu ne anlama geliyor?
Hacker'lar, bu kapsamda .RAR dosyasını klasöre çıkarmak istediğinizde bu dosyaların otomatik olarak bilgisayarın başlangıcına eklenmesini sağlama olanağına kavuşuyor. Bu da hacker'ların bilgisayarınıza eriştiğinde kolayca dosyalarınıza ulaşabileceği anlamına geliyor.
WinRAR 5.70 güncellemesi ile sorun ortadan kaldırılmış durumda; ancak bu sürümden önceki bir sürümü kullanıyorsanız bilgisayarınızdan hemen kaldırmalısınız ve yeni sürümü yüklemelisiniz.
WinRAR'ın 500 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor ve Türkçe sürüm çevirisini uzun yıllar teknoloji editörü Zeynel Abidin Öztürk yaptı.
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