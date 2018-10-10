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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Windows’u hedef alan yeni bir tehdit ortaya çıktı!

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Windows’u hedef alan yeni bir tehdit ortaya çıktı!

Kaspersky, yeni bir siber saldırı dalgası tespit etti. Söz konusu saldırıların arkasındaki zararlı yazılım, Microsoft Windows işletim sistemindeki daha önce keşfedilmemiş bir açığı kullanıyor ve özellikle Orta Doğu’daki bilgisayarların kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Saldırganların kullandığı açık 9 Ekim’de Microsoft tarafından yayınlanan bir yamayla kapatıldı.

Henüz keşfedilmemiş (zero-day) sistem açıklarını kullanan saldırılar en tehlikeli siber tehditler arasında yer alıyor, çünkü saldırıya uğrayan kişiye öncesinde söz konusu açığı kapatma ve kendini savunma fırsatı vermiyor. Bu tür açıklardan faydalanmak üzere tasarlanan saldırılar, çoğu zaman siber saldırganların tüm sistemin kontrolünün ele geçirmelerine neden oluyor. Özellikle APT türü sofistike saldırılar bu senaryoyu sıklıkla hayata geçiriyor ki, son tespit edilen saldırı da bu gruba dahil.

Söz konusu Microsoft Windows saldırısı, PowerShell üzerinde yeni keşfedilen bir açığı kullanarak gerçekleştiriliyor. Saldırgan buradan sisteme sızarak sistemi ele geçirmesine yardımcı olacak ayrıcalıkları tanımlıyor. Son derece iyi kodlanmış olan saldırı, pek çok Windows sürümüne saldırarak etkisi altına alabilme yeteneğine sahip.

Saldırı, geçtiğimiz yaz aylarının sonlarında Orta Doğu’da yer alan bir düzine civarında organizasyonu hedef aldığı sırada keşfedildi. Saldırının arkasında daha önce de PowerShell arka kapılarını kullanmasıyla ünlü FruityArmor grubunun olduğu düşünülüyor. Kaspersky Lab uzmanları durumu fark ettikleri anda açığı Microsoft’a bildirdi.

Kaspersky Lab, buna benzer saldırılardan korunmak için aşağıdaki önlemleri almanızı öneriyor:

Üzerinde bilinen açıklar olan ve yakın zamanda siber saldırılarda kullanılmış yazılımları kullanmaktan kaçının.

Kullandığınız yazılımların güncellemelerini düzenli olarak yaptığınızdan emin olun. Vulnerability Assessment (güvenlik açığı değerlendirmesi) ve Patch Management (yama yönetimi) özelliklerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

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