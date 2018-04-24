Windows'a Nisan güncellemesi geliyor! Peki neler değişiyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
24.04.2018 - 06:25, Son Güncelleme:

Windows'a Nisan güncellemesi geliyor! Peki neler değişiyor?

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Windows'a Nisan güncellemesi geliyor! Peki neler değişiyor?

Spring Creators Update olarak bildiğimiz Windows 10 güncellemesinin, "Nisan Güncellemesi" adıyla çıkacağı anlaşıldı!

Windows 10'a gelecek olan bir sonraki büyük güncellemenin resmi adı belli oldu. Sürüm 17134'e başarılı olarak geçen kullanıcılar, Edge tarayıcıda yukarıda gördüğünüz sayfa ile karşılaşıyor. 17134 sürümünün daha önce Spring Creators Update adına sahip olacağı düşünülüyordu, hatta bazı sızıntılar bile bu isime işaret ediyordu. Ancak görünüşe resmi Windows ana sayfası yeni güncellemenin ismini 'April Update' olarak kesinleştirdi.

WalkingCat tarafından paylaşılan tweet'te Microsoft'un resmi bir açıklama videosunda yeni güncellemeden "Windows 10 April 2018 Update" ismi ile bahsettiğini fark etmişti. Şimdiyse, WindowsLatest haber sitesinden Mayank Parmar, Redstone 4 sürümünde Edge'in ana sayfasını açtığımızda 'April Update' ismi ile karşılaştığımızı fark etti. Bu linki Edge ile açarsanız Insider Preview sürümü gerekmeden siz de yeni ana sayfayı görebilirsiniz.

Windowsa Nisan güncellemesi geliyor Peki neler değişiyor

Microsoft daha önce de bir Windows 10 güncellemesine ay ismi koymuştu. Kasım 2015'te yayınlanan 1511 sürümünün adı 'November Update'ti. Windows 10, 17134 April Update şu an Slow ve Release Preview halkalarında test edilmekte.

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