Windows'a Nisan güncellemesi geliyor! Peki neler değişiyor?
Spring Creators Update olarak bildiğimiz Windows 10 güncellemesinin, "Nisan Güncellemesi" adıyla çıkacağı anlaşıldı!
Windows 10'a gelecek olan bir sonraki büyük güncellemenin resmi adı belli oldu. Sürüm 17134'e başarılı olarak geçen kullanıcılar, Edge tarayıcıda yukarıda gördüğünüz sayfa ile karşılaşıyor. 17134 sürümünün daha önce Spring Creators Update adına sahip olacağı düşünülüyordu, hatta bazı sızıntılar bile bu isime işaret ediyordu. Ancak görünüşe resmi Windows ana sayfası yeni güncellemenin ismini 'April Update' olarak kesinleştirdi.
WalkingCat tarafından paylaşılan tweet'te Microsoft'un resmi bir açıklama videosunda yeni güncellemeden "Windows 10 April 2018 Update" ismi ile bahsettiğini fark etmişti. Şimdiyse, WindowsLatest haber sitesinden Mayank Parmar, Redstone 4 sürümünde Edge'in ana sayfasını açtığımızda 'April Update' ismi ile karşılaştığımızı fark etti. Bu linki Edge ile açarsanız Insider Preview sürümü gerekmeden siz de yeni ana sayfayı görebilirsiniz.
Microsoft daha önce de bir Windows 10 güncellemesine ay ismi koymuştu. Kasım 2015'te yayınlanan 1511 sürümünün adı 'November Update'ti. Windows 10, 17134 April Update şu an Slow ve Release Preview halkalarında test edilmekte.
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