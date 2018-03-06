Windows Phone 8.1'de büyük hata

Bu kez Windows Phone 8.1 kullanıcılarının uygulama mağazasıyla ilgili sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Store üzerinden uygulama indirmek mümkün olmuyor.

Windows Phone Facebook gruplarında, Reddit'te ve Microsoft destek forumlarında yüzlerce kişi, Windows 8.1'li cihazlarıyla Store'dan uygulama indirmeye çalıştıklarında 80070020 hata kodunu aldıklarını söylüyorlar. Hatayla ilgili biraz araştırma yapıldığında sorunun geçmişte de oluştuğu, sistem tarih ve saatini kontrol ederek sorunun çözüldüğü anlaşılıyor. Ancak bu defasında tarih ve saati düzeltmek, sorunu gidermiyor.

Bu sorunun Windows 10 Mobile'da yaşanmaması, birçok kullanıcının Windows Phone 8.1'deki mağazanın artık desteklenmediğini düşünmesine yol açtı. Bununla birlikte Microsoft'un belgeleri, Store'un destek süresi bittikten sonra en az 12 ay daha çalışacağını söylüyor.

Geçici Çözüm, Tarihi Değiştirmek



Bazı kullanıcılar, tarihi 3 Aralık 2017'ye ayarlayarak sorunu geçici olarak çözdüklerini söylüyorlar. Bu tarihin ne özelliğinin olduğu bilinmiyor. Ancak bu çözüm, uygulama indirmeden önce her defasında sistem saatini değiştirip, ardından düzeltmek anlamına geliyor. Microsoft ise sorunla ilgili sorulara henüz cevap vermedi.