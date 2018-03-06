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    Windows Media Player tarih oluyor!

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Microsoft son çıkardığı Windows 10 işletim sistemini modernize etmek için çalışmalarını sürdürürken, geçmişten beri kullanılagelen nostaljik uygulamalar da bu değişimden nasibini alıyor. Windows Media Player'ın fişi çekilmek üzere...

    Paint uygulamasının güncellenip Paint 3D‘ye dönüşmesi bunun ilk işaret fişeğiydi. Keza Denetim Masası‘nın çok daha modern bir tasarıma kavuşmuş olması da. Bugün aldığımız bir habere göreyse Windows Media Player da yakında tarihe karışabilir.

    Oysa video ve müzik oynatma aracı olarak kullanılan Windows Media Player’in geçmişi çok eski. İlk kez 1991 yılında kullanıma sunulan uygulamanın ilerleyen dönemde tarihe karışacak olması önemli bir gelişme...

    Evrensel Windows Platformu‘na (UWP) uyumlu olarak tasarlanan Filmler & TV kağıt üstünde Windows Media Player’dan kat kat daha gelişmiş özelliklere sahip. 4K video formatını destekleme, çok daha az batarya tüketme ve 360 derece video izleyebilme gibi fonksiyonlar Filmler & TV’de mevcut.

    Ancak tüm bu avantajlarına kıyasla yeni uygulama, rakiplerine göre çok çirkin bir kullanıcı arayüzüne sahip. VLC gibi uygulamalarla boy ölçüşemeyecek kadar zayıf kalan Filmler & TV’de canlı yayın izleyebilme özelliği de yok. Oysa Windows Media Player ile bu mümkün.

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    Etiketler: windows media player , windows 10 , işletim sistemi
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