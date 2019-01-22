Windows işletim sisteminde can sıkan hata
Yazılım devi Microsoft'un Windows işletim sisteminde güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık ile beraber bilgisayarınızdaki dosyalarınız hacker'lar tarafından okunabilir.
Windows, bir güvenlik sorunu ile tekrar gündeme geldi. "zero day" açığı nedeniyle bilgisayarınızdaki dosyalarınız başkalarının eline geçebilir. Bu sorunu geçici olarak çözüme kavuşturmak için ise şirket, mikro yama yayınlandı.
Birkaç gündür gündemde olan güvenlik açığını düzeltmek için SandboxEscaper takma adlı güvenlik araştırmacısı tarafından yama hazırlandı. Bu sorunu bir nebze olsa da çözmüş görünen uzmanın çıkardığı yamayı Opatch ile indirebilirsiniz. Yaşanan güvenlik açığı ile ilgili ise Microsoft tarafından herhangi bir adım atılmış değil.
Ancak yayınlanan bu mikro yamanın geçici olduğunu ve bu güvenlik açığının tamamen ortadan kalkması için Microsoft'tan bir hamle beklemek gerektiğini de belirtelim.
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