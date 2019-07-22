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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Windows Defender yazılımı için yolun sonu göründü

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Windows Defender yazılımı için yolun sonu göründü

Microsoft'un Windows işletim sistemleriyle birlikte gelen güvenlik uygulaması Windows Defender tarihe karışıyor. İşte Windows Defender'ın yerini alacak isim...

Microsoft, bir yandan yeni Windows 10 güncellemeleri üzerine çalışırken, diğer yandan da güvenlik uygulaması bazında önemli bir değişikliğe gidiyor. Windows ile dahili olarak kullanıcılara sunulan Windows Defender, güvenlik programı kullanmayan kullanıcılar için koruma sağlıyor. Ancak şirket, Windows Defender'ı ortadan kaldırıp yerini Microsoft Defender'a bırakmayı planlıyor.

Windows Defender, genel olarak zararlı yazılımlara karşı kullanıcıları başarıyla korurken, Microsoft'un bu isim değişikliğin gitmesinde en önemli etken, şirketin daha büyük bir güvenlik sistemi oluşturmak istemesi. Sadece Windows değil, diğer Microsoft platformları için de ortak bir güvenlik yazılımından bahsediyoruz. Elbette Microsoft, konuyla ilgili detay vermeye şu an yanaşmıyor; ancak değişiklik yapıldığında Windows Defender ismi tarih olacak, bunun yerine Microsoft Defender adı altında Microsoft Defender Antivirüs ve Microsoft Defender Exploit Guard uygulamalarını göreceğiz. 

Çapraz platform desteğine sahip olması beklenen yeni güvenlik platformunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

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