Windows Defender yazılımı için yolun sonu göründü
Microsoft'un Windows işletim sistemleriyle birlikte gelen güvenlik uygulaması Windows Defender tarihe karışıyor. İşte Windows Defender'ın yerini alacak isim...
Microsoft, bir yandan yeni Windows 10 güncellemeleri üzerine çalışırken, diğer yandan da güvenlik uygulaması bazında önemli bir değişikliğe gidiyor. Windows ile dahili olarak kullanıcılara sunulan Windows Defender, güvenlik programı kullanmayan kullanıcılar için koruma sağlıyor. Ancak şirket, Windows Defender'ı ortadan kaldırıp yerini Microsoft Defender'a bırakmayı planlıyor.
Windows Defender, genel olarak zararlı yazılımlara karşı kullanıcıları başarıyla korurken, Microsoft'un bu isim değişikliğin gitmesinde en önemli etken, şirketin daha büyük bir güvenlik sistemi oluşturmak istemesi. Sadece Windows değil, diğer Microsoft platformları için de ortak bir güvenlik yazılımından bahsediyoruz. Elbette Microsoft, konuyla ilgili detay vermeye şu an yanaşmıyor; ancak değişiklik yapıldığında Windows Defender ismi tarih olacak, bunun yerine Microsoft Defender adı altında Microsoft Defender Antivirüs ve Microsoft Defender Exploit Guard uygulamalarını göreceğiz.
Çapraz platform desteğine sahip olması beklenen yeni güvenlik platformunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
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