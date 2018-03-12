Windows Defender meğer sessiz sedasız bizi korumuş!

Microsoft yayınladığı blog gönderisinde, sadece bir kaç gün önce Windows Defender'ın kullanıcılarını devasa bir kripto para madenci virüsünden koruduğunu açıkladı. Özellikle Petya ve WannaCry fidye virüslerinin oluşturduğu zarardan sonra sıkı çalışan Microsoft, makine öğrenme tekniği ile büyük bir saldırıyı etkisiz hale getirdi.

Microsoft, Defender'ın bu teknik ile 80.000'e yakın trojan virüsünü engellediğini söyledi. Dofoil adlı virüs, işgal ettiği bilgisayarda donanımı kullanarak kripto para madenciliği yapmaya başlıyor. İlk engelleme dalgasının ardından 400.000 adet daha saldırı algılandı. Bunların %73'ü Rusya, %18'i Türkiye ve %4'ü Ukrayna'da gerçekleşti. Sinsi virüs kendini Windows dosyalarına aşılıyor ve çoğu güvenlik yazılımının taramalarından kaçabiliyor.

Microsoft, Windows Defender yazılımı güncel olan Windows 7, 8.1 ve 10 kullanıcılarının güvende olduğunu söylüyor. Eğer Windows kullanıyorsanız Defender'ınızın güncel olduğundan emin olun.



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