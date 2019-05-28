Windows 7'yi bırakan Linux'a geçiyor! Sebebi ise...
Microsoft'un eskiyen işletim sistemi Windows 7'nin ömrü doldu dolacak; kullanıcılar ise Windows 7'den sonra Linux ile yollarına devam etmeyi planlıyor. Peki bunun arkasında yatan sebep ne?
Güney Kore'de Windows 7'nin yolun sonuna gelmesiyle birlikte kurum ve hükümet bilgisayarlarında büyük bir geçiş olacak. Windows terk edilecek; yerine Linux tercih edilecek. 14 Ocak 2020'de Windows 7'ye olan desteğin resmen sona ermesiyle süreç başlayacak.
The Korea Herald'ın haberine göre Güney Kore hükumeti, henüz hangi dağıtımın kullanılacağını açıklamamış olsa da Windows 7'den Linux tabanlı bir işletim sistemine geçiş yapılacağı kesin. Güney Kore hükumetinin, bir Linux dağıtımına karar vermeden önce önümüzdeki Ocak ayına kadar çeşitli dağıtımları test edeceği söyleniyor. Bu geçişteki ilk amaç en düşük maliyetle geçişi yapabilmek.
Ülkenin İçişleri Bakanlığı, Linux'a geçişin maliyetini hesaplamaya başladı bile. Yeni PC'lerin satın alımının hükumete 655 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle