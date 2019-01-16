Windows 7 için yolun sonu göründü
Yazılım devi Microsoft, bir yıl içerisinde Windows 7 üzerinden tüm desteğini çekecek.
2009 yılından bu yana hizmetini sürdüren Windows 7 bir yıl sonra tarihe karışacak. Microsoft'un tüm desteğini çekeceği Windows 7'nin halen bir çok kullanıcısı bulunuyor. Ancak üst sürümlere geçilmesinde fayda var.
Microsoft'un Windows 7 üzerinden tüm desteğini çekmesiyle beraber kritik ve güvenlik güncellemesi gelmeyecek. Bunun sonucunda hacker'lar Windows 7'yi sık sık ziyaret edecek gibi görünüyor. Dünyadaki bilgisayarların yüzde 42.8'inde hala Windows 7'nin bulunduğunu düşünürsek bu durum büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.
Kullanıcılarını yeni sürüm Windows'a geçmeleri konusunda sıklıkla uyaran Microsoft'un bu uyarısına kulak vermekte fayda var.
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