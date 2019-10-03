Windows 10X: Microsoft'tan yepyeni bir işletim sistemi
Yazılım devi Microsoft, yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte Windows 10X adını taşıyan yeni bir işletim sisteminin duyurusunu da yaptı. Peki bu işletim sistemi hangi özelliklerle geliyor? Windows 10'dan ne farkı var?
Microsoft, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği etkinlikte Surface Duo isimli iki ekranlı telefon ve Surface Neo isimli iki ekranlı tabletiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak şirket, sadece yeni donanımlarını ortaya koymadı; aynı zamanda yeni servislerini de gün yüzüne çıkardı. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Windows 10X oldu. Bu işletim sisteminin geliştirilmesindeki amaç ise mobil uyumlu olması. Hatırlayacağınız üzere Microsoft'un yıllar önce başlattığı; ancak hayal kırıklığı yaratan Windows Mobile platformu apar topar rafa kaldırılmış ve Microsoft mobil uyumluluk konusunda ciddi sıkıntılarla boğuşmuştu.
Ancak aradan geçen süreçte işletim sistemi üzerinde yoğun çalışmalar yürüten şirket, Windows 10X'i ortaya çıkardı. Microsoft, Windows 10X yeni tanıttığı çift ekranlı tabletine uyumlu bir şekilde yayınlayacağını duyurdu. Çift ekran desteği ile birlikte daha modüler bir yapıda olacağının altını çizen firma günümüz standartlarının üstünde deneyim sağlamak için çalışmalarda bulunduklarını belirtti.
Windows 10 ile birlikte geriye dönük uyumluluk konusunda sıkıntılara neden olan firma yeni tanıttığı işletim sistemiyle birlikte bu soruna çözüm bulduğunu belirtti. Ancak kullanıcı tarafında bu sorunun ne kadar giderildiği işletim sistemi yayınladıktan sonra belli olacak.
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