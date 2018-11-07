Windows 10'un ses ayarına ince ayar
Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin piyasaya sürülülüşünden beri pek çok projeyi hayata geçirdi. Windows 7'de ses düzenleme mimarisi, "Denetim Masası" vasıtasıyla gerçekleşiyordu. Windows 10'da ise ekranın sağ alt köşesinde bulunan simgeden, pek çok ayarı gerçekleştiriyor ve ses düzeyini ayarlayabiliyordunuz. Şimdi ise...
Windows Insider kullanıcıları ilginç bir detayın farkına vardı. Artık sağ köşedeki simgeyi tıklamak, kullanıcıları "Ayarlar" menüsüne yönlendiriyor. Ayarlar sekmesine giderek, "Denetim Masasında" olduğu gibi pek çok seçenekten faydalanabileceksiniz.
Şunu da vurgulamak isteriz: Sağ köşedeki simge sayesinde, sistemin genel ses düzeyini ayarlamanız yine mümkün olacak. Kısacası Microsoft, pratik yapıdan bir çırpıda vazgeçmeyecek. Ses giriş ve çıkışlarını da dilediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. chip.com.tr'nin haberine göre "Denetim Masası" sekmesini açarak, eski özelliklerin tümünden faydalanabileceksiniz. Söz konusu değişiklikler, Windows 10'un yeni sürümünde hayata geçecek.
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