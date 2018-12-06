Windows 10'dan sonra sırada Windows Lite var!
Microsoft'un yeni bir işletim sistemi hazırlığında olduğu, adının da Windows 10 Lite adını taşıyacağı konuşuluyor. Peki nedir Windows 10 Lite ve dünya devi neyi planlıyor?
Microsoft, Windows 10 S ile Google'ın Chrome OS'una rakip olmaya çalışıyor. Ama görünüşe göre bu sadece başlangıç; asıl sürpriz "Windows Lite" ile karşımıza çıkabilir. Sürpriz içindeki sürpriz ise şu: Yeni işletim sisteminin adı Windows olmayabilir! Yani Windows Lite isminin, sadece bir kod isim olma ihtimali oldukça yüksek. Bu ismi ilk keşfeden, Petri'den Brad Sams olmuştu. Sams, yapı 18282'nin kodlarında rastladığı ismin, yeni bir işletim sistemi olduğundan emin görünüyor. Ama adının Windows olmayabileceğinin de altını çiziyor.
Windows Lite'ın sadece UWP uygulamalarını ve PWA'larını Store'dan çalıştıracağı iddia ediliyor. Bu sayede işletim sisteminin çok daha hızlı ve performanslı olacağı düşünülüyor.
Microsoft, bir süre önce platformdaki Office uygulamalarını terk etmeye karar vermişti. Ancak bu yeni işletim sistemi hamlesi, özellikle Store uygulamalarını temel alıyorken, şirketin bu kararını gözden geçireceğine şüphe yok..
Unutulmaması gereken şeyse, "Lite" Windows'un ayrı olarak satın alınamayacak olması. Windows Lite sadece OEM PC üreticilerine, PC'leri ile birlikte dağıtmaları için verilecek.
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