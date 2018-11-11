Windows 10'da yaşanan aktivasyon sorunu sona erdi
Microsoft'un yayınladığı son güncelleme ile yaşanan teknik sıkıntı, Windows 10 Pro lisanslarını Windows 10 Home sürümüne düşürüyordu. Şirket ise bu aktivasyon sorununu sonunda çözdü.
Microsoft, resmi blog sayfasında yayınlanan bir gönderide problemin çözüldüğü belirtilerek Windows 10 işletim sistemlerinin eski haline geleceğini açıkladı.
Yayınlanan resmi bildiride Microsoft mühendislerinin konu üzerinde çalışmalarını tamamladığı ve Windows 10 işletim sistemi etkilenen kullanıcıların önümüzdeki 24 saat içinde eski lisans durumuna geçecekleri ve aktivasyon filigranının kaybolacağı belirtiliyor.
Sorunu hızlıca çözmek için ise Ayarlar > Güncelleme ve güvenlik > Aktivasyon kısayolunu izleyerek Aktivasyon Sorun Giderici'yi çalıştırın. Eğer işletim sisteminiz tekrar etkinleştirilmişse bu seçenek görünmeyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle