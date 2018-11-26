Windows 10'da şifre dönemi sona eriyor
Yazılım devi Microsoft, kullanıcıları hayli uğraştıran ve canından bezdiren şifre karmaşasını ortadan kaldıracak radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte Windows 10'da milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren yeni özellik...
Windows 10, yakında kullanıcılarından gereksiz şekilde şifre istemeyecek. Artık, Edge tarayıcısını ve Yubico's YubiKey 5 gibi bir Windows tabanlı ya da FIDO2 tabanlı bir güvenlik cihazını kullanarak Microsoft hesaplarında şifresiz oturum açma seçeneği mevcut.
Her iki durumda da Microsoft, sistemde kimlik avı saldırılarını veya kötü amaçlı yazılımları engelleyeceğini vurguluyor. Zira giriş sağlamak istendiğinde, yapay zeka destekli bir yüz tanıma mimarisinden faydalanmak mümkün oluyor.
Ne yazık ki bu özellik, şimdilik sadece eğitim amaçlı veya şirket hesapları için test ediliyor ve henüz kişisel hesaplarla kullanılamıyor. Ayrıca bahsettiğimiz güvenlik cihazlarının kullanımı için de, şirketlerde buna izin verilmiş olması gerekiyor.
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